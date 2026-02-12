Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royaler Glanz voraus!

Wer sind die schönen Diana-Nichten am Opernball?

Royals
12.02.2026 09:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wien sieht jetzt doppelt royal! Am Donnerstagabend bebt das Parkett der Staatsoper, denn zwei echte Cousinen der Prinzen William und Harry bringen den Glamour der Windsors nach Wien. Die Rede ist von Lady Eliza und Lady Amelia Spencer!

0 Kommentare

Die bildhübschen Zwillinge sind die Töchter von Dianas Bruder Earl Charles Spencer und damit die direkten Nichten der „Königin der Herzen“ Prinzessin Diana.

It-Girls des Hochadels
Die 33-jährigen Blondinen sind zwar in England geboren, wuchsen aber im fernen Südafrika auf, um dort fernab vom strengen Protokoll der Krone großzuwerden.

Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer auf dem British Museum Ball
Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer auf dem British Museum Ball(Bild: APA-Images / PA / Doug Peters)
Lady Amelia Spencer and Lady Eliza Spencer auf der Franca Fund Gala 2025
Lady Amelia Spencer and Lady Eliza Spencer auf der Franca Fund Gala 2025(Bild: AFP/KARIM JAAFAR)

Verliebt, verlobt, verheiratet
Heute gehören sie zur absoluten Elite der weltweiten Society und arbeiten höchst erfolgreich als Models. Ob für Versace in Mailand oder auf den Covern der „Vogue“ – die Spencer-Girls sind die neuen It-Girls des Hochadels!

Lady Amelia and Eliza Spencer bringen royalen Glanz in die Wiener Staatsoper.
Lady Amelia and Eliza Spencer bringen royalen Glanz in die Wiener Staatsoper.(Bild: APA-Images / PA / Matt Crossick)

Privat haben die beiden Schönheiten ihr Glück längst gefunden. Amelia ist bereits unter der Sonne Südafrikas mit dem Fitness-Unternehmer Greg Mallett verheiratet. Eliza zog erst kürzlich nach und ist frisch mit dem Geschäftsmann Channing Millerd verlobt.

Lesen Sie auch:
Martina Reuter trainiert mit Coach Vladi Pavlic.
Wettkampf-Vorbereitung
Martina Reuter zwischen Opernball und Fashion Week
08.02.2026
Nadine Leopold
Campari bringt Supermodel zum Wiener Opernball
07.02.2026
Prominente Debütanten
Feinschliff für die letzten Opernball-Schritte
08.02.2026

In Wien lassen die beiden die Korken in der Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner knallen. Ein Auftritt, der zeigt: Diese Schwestern wissen genau, wie man eine Nacht zum unvergesslichen royalen Ereignis macht!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
212.797 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
189.647 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
163.680 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
980 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Royals
Royaler Glanz voraus!
Wer sind die schönen Diana-Nichten am Opernball?
Royal-Baby-Glück!
Prinz Mateen zeigt erstes Foto seiner Tochter
Geheimnis gelüftet
Das neue Zuhause der Corgis von Queen Elizabeth!
Olympia macht Liebe!
Die schönsten royalen Lovestorys unter den Ringen!
Høiby-Prozess
Mutmaßliche Vergewaltigung nach Tinder-Date
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf