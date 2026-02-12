Wer sind die schönen Diana-Nichten am Opernball?

Wien sieht jetzt doppelt royal! Am Donnerstagabend bebt das Parkett der Staatsoper, denn zwei echte Cousinen der Prinzen William und Harry bringen den Glamour der Windsors nach Wien. Die Rede ist von Lady Eliza und Lady Amelia Spencer!
Die bildhübschen Zwillinge sind die Töchter von Dianas Bruder Earl Charles Spencer und damit die direkten Nichten der „Königin der Herzen“ Prinzessin Diana.
It-Girls des Hochadels
Die 33-jährigen Blondinen sind zwar in England geboren, wuchsen aber im fernen Südafrika auf, um dort fernab vom strengen Protokoll der Krone großzuwerden.
Verliebt, verlobt, verheiratet
Heute gehören sie zur absoluten Elite der weltweiten Society und arbeiten höchst erfolgreich als Models. Ob für Versace in Mailand oder auf den Covern der „Vogue“ – die Spencer-Girls sind die neuen It-Girls des Hochadels!
Privat haben die beiden Schönheiten ihr Glück längst gefunden. Amelia ist bereits unter der Sonne Südafrikas mit dem Fitness-Unternehmer Greg Mallett verheiratet. Eliza zog erst kürzlich nach und ist frisch mit dem Geschäftsmann Channing Millerd verlobt.
In Wien lassen die beiden die Korken in der Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner knallen. Ein Auftritt, der zeigt: Diese Schwestern wissen genau, wie man eine Nacht zum unvergesslichen royalen Ereignis macht!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.