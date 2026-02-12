„Pfui“, „tiefer Staat“: Ausschuss nimmt Fahrt auf

Tomaselli würdigte Journalisten

Die Grünen-Faktionsführerin Nina Tomaselli, um Kalmierung bemüht, erinnerte daran, „wieso wir eigentlich diesen U-Ausschuss machen“: „Die Menschen in Österreich müssen sich darauf verlassen können, dass in einem Todesfall korrekt mit allen Mitteln ermittelt wird.“ Dies sei in diesem Fall nicht passiert, das wisse man bereits. Und hier werde man auch das Innenministerium in die Pflicht nehmen. Zudem würdigte Tomaselli die Arbeit der Journalisten: „Wieso können wir diesen Fall so nachvollziehen? Dies liegt einzig und alleine an der Recherche einiger Journalisten, die hier nachgebohrt haben und meiner Ansicht nach zeigt das die Wichtigkeit der vierten Macht im Staat.“