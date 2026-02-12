Studie zeigt enorme Schieflage bei Elternkarenz

Mütter verlängerten oft mit Bildungskarenz

Viele Mütter kehren zudem nicht unmittelbar nach dem Ende der bezahlten Karenz in den Arbeitsmarkt zurück. „Geringer qualifizierte Mütter bleiben besonders lange außerhalb des Arbeitsmarkts“, erklärte Spitzer in einer Aussendung der ÖAW. Hoch qualifizierte Frauen steigen etwas früher wieder ein, allerdings ebenfalls häufig erst nach längeren Erwerbsunterbrechungen und meist in Teilzeit. Sie nutzten zudem öfter Bildungskarenz, um länger bei ihrem Kind zu Hause zu bleiben.