Keine Rückzahlung! Gemeinderat war chaotisch

17 Seiten doppelt verwendet

Kraßnig musste sich wegen einer Doppelverrechnung verantworten. „Die gab es natürlich nicht. Ich habe 56 Seiten geliefert, 17 Seiten wurden doppelt verwendet, die habe ich nicht verrechnet“, sagt Kraßnig. Er fühle sich mittlerweile kriminalisiert, vor allem vonseiten der SPÖ, sagte Kraßnig. Der Regressantrag erreichte jedoch nicht die nötige Zweidrittelmehrheit, wird nun im Ausschuss behandelt. Über Kraßnigs Gutachten für die Stadt, das 72.000 Euro kostete, wurde nicht gesprochen. Bisher erhielt er nur die Hälfte der Gage, jetzt hat er die Stadt geklagt.