Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klage gegen Klagenfurt

Keine Rückzahlung! Gemeinderat war chaotisch

Kärnten
11.02.2026 22:30
Ulrich Kraßnig war wieder geladen. Als er sprach, war es im Saal mucksmäuschenstill.
Ulrich Kraßnig war wieder geladen. Als er sprach, war es im Saal mucksmäuschenstill.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

So ein Tribunal hat die Kärntner Landeshauptstadt noch nie erlebt. Stundenlang drosch die SP bei der Gemeinderatssitzung auf Stadtchef Christian Scheider ein, weil er zwei Gutachten bei Prüfer Ulrich Kraßnig rechtswidrig in Auftrag gegeben haben soll. Auch Kraßnig trat auf. Scheider bleibt eine Rückzahlung erspart.

0 Kommentare

Die SP stellte für die vom Stadtchef beauftragten Gutachten zu den Stadtwerken von Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig in Höhe von 12.000 bzw. 18.000 Euro einen Regressantrag, weil die Gutachten laut Gemeindeaufsicht rechtswidrig waren. Kraßnig war zum zweiten Mal geladen, um den Mandataren Auskunft zu erteilen. Er stand fast eine Stunde am Podium, da war es mucksmäuschenstill im Saal. „Ich hab’ ein Büro mit 70 Mitarbeitern in Klagenfurt, mache sechs Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ich riskiere doch nicht wegen 10.000 Euro meine Zulassung“, sagt der Prüfer.

17 Seiten doppelt verwendet
Kraßnig musste sich wegen einer Doppelverrechnung verantworten. „Die gab es natürlich nicht. Ich habe 56 Seiten geliefert, 17 Seiten wurden doppelt verwendet, die habe ich nicht verrechnet“, sagt Kraßnig. Er fühle sich mittlerweile kriminalisiert, vor allem vonseiten der SPÖ, sagte Kraßnig. Der Regressantrag erreichte jedoch nicht die nötige Zweidrittelmehrheit, wird nun im Ausschuss behandelt. Über Kraßnigs Gutachten für die Stadt, das 72.000 Euro kostete, wurde nicht gesprochen. Bisher erhielt er nur die Hälfte der Gage, jetzt hat er die Stadt geklagt.

SItzung war sogar unterbrochen
Das teure Hallenbad und ein möglicher Ausverkauf bei den Stadtwerken standen im Brennpunkt. Auch der Paragraf 73, mit dem der Bürgermeister alleine Beschlüsse treffen kann. „Dieser Paragraf wird in dieser Legislaturperiode nicht mehr eingesetzt“, versprach Scheider.

Lesen Sie auch:
Die Stadt Klagenfurt wird vom Wirtschaftsprüfer geklagt.
Jetzt kommt´s dick
Weiter keine Gage! Prüfer Kraßnig klagt die Stadt
27.01.2026
Spieler erklärt Abgang
Wirtschaftsprüfer über Ermittlungen gegen Austria
05.01.2026
Neuerliche Wendung
Wirtschaftsprüfer bringt Klage gegen die Stadt ein
23.12.2025

Gemeinderat Karl Klein attackierte die SP: „Sie haben stundenlang nur mit Dreck geworfen.“ Der rote Mandatar Manfred Mertel konterte: „Viele lieben ein schlampiges Verhältnis zu den Bürgern. Wir schaden der Stadt, man kann das Recht nicht mit Füßen treten.“ Die Sitzung war sogar unterbrochen.

Grünes Licht für Altstadtzauber
Positiv: Der Altstadtzauber wird auch heuer von 7. bis 9. August über die Bühne gehen, Kostenzuschuss der Stadt sind 110.000 Euro. FP-Stadträtin Sandra Wassermann: „Die Stadtrichter sind doch kein Antragsteller zweiter Klasse, haften sogar dafür. Wir können stolz auf den Altstadtzauber sein.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
285.394 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
208.845 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
188.543 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1219 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
977 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Kärnten
Klage gegen Klagenfurt
Keine Rückzahlung! Gemeinderat war chaotisch
Weißenstein
Ort der Theaterinfizierten: Acht Jahrzehnte ATG
Krone Plus Logo
„Konnte nicht stehen“
Olympia-Aus! Vanessa Herzog gibt Karriere-Update
Geisterfahrer auf A10
Tödlicher Unfall: Trauer um Feuerwehrkameradin
Krone Plus Logo
Schwieriges Matching
Offene Stellen: Große Unterschiede bei Branchen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf