Feueralarm in Hotel: Kellerbar in Skiort geräumt

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochabend im Tiroler Zillertal ab: In einem Hotel brach im Bereich der Kellerbar ein Brand aus. Ein Mitarbeiter bemerkte dies und ließ das Lokal und letztlich das Hotel sofort räumen. Durch diese rasche Reaktion und folglich durch das schnelle Einschreiten der alarmierten Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.
Zu frisch sind noch die Erinnerungen an die Brandkatastrophe in Crans-Montana zu Jahresbeginn – die Tragödie im schweizerischen Skiort forderte 41 Tote und zahlreiche Schwerverletzte. Dementsprechend heikel und sensibel ist diese Thematik ...
Plötzlich Feuer in Zwischendecke
Vergleichsweise mehr als glimpflich ging der Brand am späten Mittwochabend in der Kellerbar eines Hotels in Gerlos im Zillertal aus. Gegen 21.40 Uhr sei im Bereich einer Zwischendecke das Feuer ausgebrochen. „Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand, ließ das Lokal räumen und begann mit einem Feuerlöscher mit Löscharbeiten“, berichtet die Polizei.
Die Mitarbeiter des Betriebes haben hier sehr wertvolle Arbeit geleistet.
Einsatzkräfte der Feuerwehr
Die Feuerwehr lobte das rasche und professionelle Vorgehen. „Bei unserem Eintreffen konnte festgestellt werden, dass das gesamte Gebäude bereits vorbildlich evakuiert worden war und sich keine Personen mehr im Gebäude befanden – die Mitarbeiter des Betriebes haben hier sehr wertvolle Arbeit geleistet“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Gerlos.
Ausbreitung des Brandes verhindert
Umgehend sei ein Atemschutztrupp zur Erkundung und Brandbekämpfung in den Keller geschickt worden. Parallel dazu wurde die Wasserversorgung sichergestellt und das Gebäude kontrolliert. Die Feuerwehren Gerlos und Ramsau löschten schließlich den Brand und belüfteten die Räumlichkeiten.
„Durch das rasche und koordinierte Eingreifen aller eingesetzten Kräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werde“, betont die Feuerwehr weiter.
Gäste inzwischen in anderem Hotel
Verletzt wurde zum Glück niemand. „Die Gäste des Hotels begaben sich während des Einsatzes in ein benachbartes Hotel. Sie konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Unterkünfte zurückkehren“, schildert die Exekutive.
Technischer Defekt als Ursache?
Laut bisherigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. Vermutlich handelte es sich um einen Kabelbrand. Die polizeilichen Ermittlungen seien noch im Gange.
