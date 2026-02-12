Feueralarm in Hotel: Kellerbar in Skiort geräumt

Plötzlich Feuer in Zwischendecke

Vergleichsweise mehr als glimpflich ging der Brand am späten Mittwochabend in der Kellerbar eines Hotels in Gerlos im Zillertal aus. Gegen 21.40 Uhr sei im Bereich einer Zwischendecke das Feuer ausgebrochen. „Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand, ließ das Lokal räumen und begann mit einem Feuerlöscher mit Löscharbeiten“, berichtet die Polizei.