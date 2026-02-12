„Das ist absurd“
US-Institut untersucht Ivermectin gegen Krebs
Während der Covid-19-Pandemie haben einige Menschen, darunter auch FPÖ-Chef Herbert Kickl, das Wurmmittel Ivermectin gegen Infektionen empfohlen. Nun will das Nationale US-Krebsinstitut (NCI) den Wirkstoff gegen Krebszellen testen. „Es gibt genügend Interesse dafür“, sagte NCI-Leiter Anthony Letai.
„So haben wir uns in einer besseren präklinischen Studie (Zellkultur, Tierversuche; Anm.) engagiert, um die Eigenschaften von Ivermectin und sein Potenzial, Krebszellen abzutöten, zu untersuchen. Die Ergebnisse werden wir wahrscheinlich in ein paar Monaten haben. Deshalb nehmen wir die Sache ernst“, sagte der von der Trump-Administration bestellte Leiter. Während der Covid-19-Pandemie erlebte das Wurmmittel einen Popularitätsschub, da es alternative medizinische Gruppen als wirksame Behandlungsmethode bewarben. Tatsächlich zeigten klinische Studien mit Menschen keine Wirkung bei Covid-19.
Sowohl die US-Arzneimittelbehörde FDA als auch die europäische Arzneimittel-Zulassungsagentur EMA hatten vor dem Einsatz gegen Corona-Infektionen gewarnt. In höheren Dosierungen könne es zu lebensgefährlichen Komplikationen kommen, hieß es.
Gleichgesinnte Kommentatoren sowie Influencer haben Ivermectin als Wundermittel gegen eine Vielzahl von Krankheiten angepriesen, darunter Krebs.
US-Informationsdienst STAT
Trotzdem blieb Ivermectin in den USA unter Anhängerinnen und Anhängern der MAHA („Make America Healthy Again“, Anm.)-Initiative und unter Konservativen ein Symbol des Widerstands gegen die etablierte Medizin.„Gleichgesinnte Kommentatoren sowie Influencer aus dem Wellness - und anderen Online-Bereich haben Ivermectin – ohne wissenschaftliche Beweise – als Wundermittel gegen eine Vielzahl von Krankheiten, darunter Krebs, angepriesen. Trumps Mitarbeiter haben die Forschung zu Ivermectin als Beispiel für die Offenheit der Regierung gegenüber Ideen angeführt, die von der Wissenschaft abgelehnt wurden“, teilte der US-Informationsdienst STAT mit.
Entdeckung mit Nobelpreis ausgezeichnet
„Wenn viele Menschen daran glauben und es Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit hat, sind wir als NIH erneut verpflichtet, es ernst zu nehmen“, begründete der Chef der Nationalen US-Gesundheitsinstitute, Jay Bhattacharya, die Forschung auch. Ein NCI-Wissenschaftler bezeichnete das Vorhaben hingegen als „absurd“. Er sei „schockiert“ und „entsetzt“. Man ziehe Gelder von „so vielen vielversprechenden Forschungsprojekten ab“.
Ivermectin ist vor allem in Tropengebieten ein Medikament gegen Wurminfektionen und kommt auch in der Veterinärmedizin zum Einsatz. William C. Campbell (Drew University/USA) und Satoshi Omura (Kitasato Universität/Japan) haben für die Entdeckung 2015 den Medizin-Nobelpreis erhalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.