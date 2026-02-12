US-Institut untersucht Ivermectin gegen Krebs

Trotzdem blieb Ivermectin in den USA unter Anhängerinnen und Anhängern der MAHA („Make America Healthy Again“, Anm.)-Initiative und unter Konservativen ein Symbol des Widerstands gegen die etablierte Medizin.„Gleichgesinnte Kommentatoren sowie Influencer aus dem Wellness - und anderen Online-Bereich haben Ivermectin – ohne wissenschaftliche Beweise – als Wundermittel gegen eine Vielzahl von Krankheiten, darunter Krebs, angepriesen. Trumps Mitarbeiter haben die Forschung zu Ivermectin als Beispiel für die Offenheit der Regierung gegenüber Ideen angeführt, die von der Wissenschaft abgelehnt wurden“, teilte der US-Informationsdienst STAT mit.