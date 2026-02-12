Nach Helm-Zoff: Ukrainer muss seine Koffer packen

„Geht nicht um die Botschaft“

„In allen olympischen Einrichtungen, Wettkampfstätten und anderen Bereichen sind Demonstrationen sowie politische, religiöse oder rassistische Propaganda jeglicher Art verboten“, begründete Coventry die Entscheidung. In einer Mitteilung des Komitees heißt es weiter: „Das IOC war sehr daran interessiert, dass Herr Heraskevych an den Wettkämpfen teilnehmen konnte. Aus diesem Grund hat sich das IOC mit ihm zusammengesetzt, um einen respektvollen Weg zu finden, seinem Wunsch nachzukommen, seiner im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine ums Leben gekommenen Sportlerkollegen zu gedenken. Im Kern geht es in diesem Fall nicht um die Botschaft, sondern darum, wo er sie zum Ausdruck bringen wollte.“