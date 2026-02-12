Selenskyj fordert einen Fix-Termin für EU-Beitritt

Für die Ukraine sei es wichtig, alles dafür zu tun, bis 2027 für einen EU-Beitritt bereit zu sein, schrieb Selenskyj in sozialen Medien. Zumindest die wichtigsten Schritte werde das Land bis dahin erreichen. Zugleich stellte er klar: „Ich will ein genaues Datum.“ Sollte in einem Abkommen, das die USA, Russland, die Ukraine und Europa unterzeichnen sollen, kein konkreter Zeitpunkt festgelegt werden, werde Russland versuchen, den Beitrittsprozess zu blockieren.