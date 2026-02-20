Wir brauchen mehr Menschen wie Norbert Hofer

Um die Welt ging aber auch ein Richter, der dem Angeklagten attestierte, ein erstklassiger Bergsteiger zu sein. Der ihn im Gegensatz zu vielen anonymen Postern in den sozialen Medien nicht als „Mörder“ sah. Der den Verlust der Freundin bei den Milderungsgründen und den Eltern der zu Tode gekommenen Frau kondolierte. Der dem Angeklagten aber dennoch unmissverständlich klarmachte, wo sein Versagen lag.