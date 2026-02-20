Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Wir brauchen mehr Menschen wie Norbert Hofer

Kolumnen
20.02.2026 20:00
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger
0 Kommentare

Den Namen des ehemaligen FPÖ-Präsidentschaftskandidaten trägt er rein zufällig: Der Jurist Norbert Hofer, Richter im Großglockner-Prozess, ist Bergretter, Hubschrauberpilot und Notfallsanitäter – deshalb auch nicht ohne Grund für Verfahren nach Alpinunfällen am Landesgericht Innsbruck verantwortlich.

Dort ging am Donnerstag kurz vor Mitternacht, nach über 13 Stunden, die Verhandlung eines Bergdramas zu Ende, das Stoff für einen Hollywood-Thriller wäre. Den Richter würden Regisseure mit Typen wie Tom Hanks oder, falls es eine Richterin wäre, Meryl Streep besetzen. Erfahren, weise, empathisch.

Genau so führte der Tiroler Norbert Hofer durch den Prozess und genau so begründete er auch sein Urteil: Schuldig wegen grob fahrlässiger Tötung. Fünf Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe von 9600 Euro. Das Urteil ging um die Welt.

Lesen Sie auch:
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Marathon-Prozess
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
19.02.2026

Um die Welt ging aber auch ein Richter, der dem Angeklagten attestierte, ein erstklassiger Bergsteiger zu sein. Der ihn im Gegensatz zu vielen anonymen Postern in den sozialen Medien nicht als „Mörder“ sah. Der den Verlust der Freundin bei den Milderungsgründen und den Eltern der zu Tode gekommenen Frau kondolierte. Der dem Angeklagten aber dennoch unmissverständlich klarmachte, wo sein Versagen lag.

Das von vielen als zu milde angesehene Urteil erklärte er mit den Worten: „Kein Urteil bringt die Verstorbene zurück.“

Wir brauchen viel mehr so abwägende Menschen wie diesen Norbert Hofer, die die Welt nicht nur in Gut und Böse einteilen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
20.02.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
Gewerkschaft, VSStÖ
Akademikerball: Weniger Demonstranten als erwartet
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
432.583 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
217.653 mal gelesen
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
163.883 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1732 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1489 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1341 mal kommentiert
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wir brauchen mehr Menschen wie Norbert Hofer
„Krone“-Kommentar
ÖBB auf der Überholspur?
Schlauer Feldherr?
Kanzler in Kritik, aber Plan scheint aufzugehen
„Krone“-Kommentar
Ramadan: Wenn Kinder fasten, weil Allah das will
„Krone“-Kommentar
Zum Beistand in der EU
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf