Top-Beamte suspendiert

„Mini-Benko“ packt aus: Polizeispitzen bestochen

Österreich
20.02.2026 20:25
Lässiger Auftritt über den Dächern Wiens bei der Secession, als das Geschäft noch brummte: ...
Lässiger Auftritt über den Dächern Wiens bei der Secession, als das Geschäft noch brummte: Aufgrund der Aussagen von Ex-Immo-Millionär Lukas Neugebauer wurde ein Polizei-Oberst suspendiert.(Bild: Krone KREATIV/Philipp H. Schuster, BMI, Ernst Kainerstorfer, Chris Pfaff, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Martina Prewein
Von Christoph Budin und Martina Prewein

Brisante Ermittlungen in einem echten Krimi gegen Wiens Polizeispitzen! Zwei Top-Führungskräfte wurden nach Razzien vorläufig suspendiert, die Korruptionsjäger der Staatsanwaltschaft ermitteln wegen schwerer Bestechungsvorwürfe. Kronzeuge der Justiz ist ein als „Mini-Benko“ bekannt gewordener, schillernder Immobilien-Jongleur. Die „Krone“ kennt die spannenden Details.

Der Akt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat mittlerweile mehr als 2000 Seiten. Im Mittelpunkt steht der einst gefeierte Wiener Jungunternehmer Lukas Neugebauer. Auch er verdiente in den goldenen Zeiten mit Immobilien ein Vermögen. Bis 2024 – ähnlich wie René Benko – das ganze Konstrukt mit künstlich im Wert aufgeblasenen Objekten gegen Kredite wie ein Kartenhaus zusammenstürzte.

Top-Beamte suspendiert
Top-Beamte suspendiert
