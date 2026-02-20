„Mini-Benko“ packt aus: Polizeispitzen bestochen

Brisante Ermittlungen in einem echten Krimi gegen Wiens Polizeispitzen! Zwei Top-Führungskräfte wurden nach Razzien vorläufig suspendiert, die Korruptionsjäger der Staatsanwaltschaft ermitteln wegen schwerer Bestechungsvorwürfe. Kronzeuge der Justiz ist ein als „Mini-Benko“ bekannt gewordener, schillernder Immobilien-Jongleur. Die „Krone“ kennt die spannenden Details.
Der Akt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat mittlerweile mehr als 2000 Seiten. Im Mittelpunkt steht der einst gefeierte Wiener Jungunternehmer Lukas Neugebauer. Auch er verdiente in den goldenen Zeiten mit Immobilien ein Vermögen. Bis 2024 – ähnlich wie René Benko – das ganze Konstrukt mit künstlich im Wert aufgeblasenen Objekten gegen Kredite wie ein Kartenhaus zusammenstürzte.
