„Mini-Benko“ packt aus: Polizeispitzen bestochen

Der Akt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat mittlerweile mehr als 2000 Seiten. Im Mittelpunkt steht der einst gefeierte Wiener Jungunternehmer Lukas Neugebauer. Auch er verdiente in den goldenen Zeiten mit Immobilien ein Vermögen. Bis 2024 – ähnlich wie René Benko – das ganze Konstrukt mit künstlich im Wert aufgeblasenen Objekten gegen Kredite wie ein Kartenhaus zusammenstürzte.