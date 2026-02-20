Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klartext-Posting

Nach BH-Jubel: Eis-Königin reagiert auf Kritiker

Olympia
20.02.2026 21:36
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam(Bild: AFP/WANG ZHAO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich habe das für mich getan“, stellt Jutta Leerdam auf Instagram klar! Mit Gold über 1000 Meter und Silber über 500 Meter zählte die 27-jährige Niederländerin zu den Medaillen-Hamstern bei den Olympischen Spielen. Nun rechnete sie auch mit ihren Kritikern ab ...

0 Kommentare

Denn: Leerdam sorgt nicht nur auf dem Eis für Schlagzeilen. In den sozialen Medien ist sie ein Superstar – allein auf Instagram hat sie über sechs Millionen Follower. Und dann ist da noch ihre Beziehung mit Paul, der auch für seine Boxkämpfe – zuletzt gegen den ehemaligen Weltmeister Anthony Joshua – bekannt ist. Leerdam kam im Privatjet zu den Spielen – und umging mit ihrem BH-Jubel das olympische Werbeverbot, indem sie ihren Anzug öffnete und der Welt den „Nike“-Schriftzug zeigte. 

„Es ist so ironisch“
Doch nun reagierte sie auf ihre Kritiker, veröffentlichte ein Foto von sich mit verlaufener Schminke im Gesicht. „Es ist so ironisch, denn mein Lidstrich und mein Make‑up sind etwas, wofür ich während meiner gesamten Karriere beurteilt wurde, obwohl sie mir doch nur Selbstvertrauen gegeben und mir das Gefühl gegeben haben, feminin und stark zu sein“, schrieb Leerdam nun auf Instagram. 

Das Aussehen definiere die siebenmalige Weltmeisterin aber „nicht als Person oder als Sportler“. Sieg sagt: „Ich habe das für mich getan, für mein jüngeres Ich, für meine Familie und für alle Frauen, die nicht in eine Schublade gesteckt werden wollen und einfach nur sie selbst sein möchten.“

Lesen Sie auch:
Jutta Leerdam verlässt Mailand mit einer Gold- und einer Silbermedaille.
Video für Kinder
Schwanger? Jutta Leerdam heizt Gerüchte weiter an
20.02.2026
Eisschnelllauf
Femke Kok triumphiert über 500 m vor Jutta Leerdam
15.02.2026
Landsfrau Kok besiegt
Umstrittene Eis-Queen Leerdam holt Olympia-Gold!
09.02.2026

Beispiel für Frauen
Denn beweisen müsse sie längst nichts mehr. Sie wolle lediglich für Frauen ein Beispiel und eine „Erinnerung sein, dass man gleichzeitig sanft und stark, diszipliniert und feminin sein kann“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
20.02.2026 21:36
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
434.750 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
225.694 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
164.444 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1735 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1492 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1357 mal kommentiert
Mehr Olympia
Blut am Eis
Kufe ins Gesicht! Schlimmer Sturz im Shorttrack
Klartext-Posting
Nach BH-Jubel: Eis-Königin reagiert auf Kritiker
Zweier-Bob
Beierl/Williams nach erstem Tag auf Platz acht
Gold für Niederlande
Eisschnelllauf: Rosner 16. über 1500 Meter
Ski-Freestyle-Drama
Schwerer Sturz! Sorgen um Weltranglistenersten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf