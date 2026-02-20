Nach BH-Jubel: Eis-Königin reagiert auf Kritiker

„Ich habe das für mich getan“, stellt Jutta Leerdam auf Instagram klar! Mit Gold über 1000 Meter und Silber über 500 Meter zählte die 27-jährige Niederländerin zu den Medaillen-Hamstern bei den Olympischen Spielen. Nun rechnete sie auch mit ihren Kritikern ab ...
Denn: Leerdam sorgt nicht nur auf dem Eis für Schlagzeilen. In den sozialen Medien ist sie ein Superstar – allein auf Instagram hat sie über sechs Millionen Follower. Und dann ist da noch ihre Beziehung mit Paul, der auch für seine Boxkämpfe – zuletzt gegen den ehemaligen Weltmeister Anthony Joshua – bekannt ist. Leerdam kam im Privatjet zu den Spielen – und umging mit ihrem BH-Jubel das olympische Werbeverbot, indem sie ihren Anzug öffnete und der Welt den „Nike“-Schriftzug zeigte.
„Es ist so ironisch“
Doch nun reagierte sie auf ihre Kritiker, veröffentlichte ein Foto von sich mit verlaufener Schminke im Gesicht. „Es ist so ironisch, denn mein Lidstrich und mein Make‑up sind etwas, wofür ich während meiner gesamten Karriere beurteilt wurde, obwohl sie mir doch nur Selbstvertrauen gegeben und mir das Gefühl gegeben haben, feminin und stark zu sein“, schrieb Leerdam nun auf Instagram.
Das Aussehen definiere die siebenmalige Weltmeisterin aber „nicht als Person oder als Sportler“. Sieg sagt: „Ich habe das für mich getan, für mein jüngeres Ich, für meine Familie und für alle Frauen, die nicht in eine Schublade gesteckt werden wollen und einfach nur sie selbst sein möchten.“
Beispiel für Frauen
Denn beweisen müsse sie längst nichts mehr. Sie wolle lediglich für Frauen ein Beispiel und eine „Erinnerung sein, dass man gleichzeitig sanft und stark, diszipliniert und feminin sein kann“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.