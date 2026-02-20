Nach BH-Jubel: Eis-Königin reagiert auf Kritiker

Denn: Leerdam sorgt nicht nur auf dem Eis für Schlagzeilen. In den sozialen Medien ist sie ein Superstar – allein auf Instagram hat sie über sechs Millionen Follower. Und dann ist da noch ihre Beziehung mit Paul, der auch für seine Boxkämpfe – zuletzt gegen den ehemaligen Weltmeister Anthony Joshua – bekannt ist. Leerdam kam im Privatjet zu den Spielen – und umging mit ihrem BH-Jubel das olympische Werbeverbot, indem sie ihren Anzug öffnete und der Welt den „Nike“-Schriftzug zeigte.