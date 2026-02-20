Schwerer Sturz! Sorgen um Weltranglistenersten

Baumgartner bekam den schweren Sturz seines Kollegen vor seinem zweiten Lauf mit. „Ich habe gleich weggeschaut. Das war auch ein bissl ein Dämpfer für die ganze Stimmung am Start“, erzählte er. Seine eigene Leistung bei seinem Olympia-Debüt bewertete er mit einem klassischen „Nicht genügend“. Es sei eine „riesengroße Enttäuschung und absolut nicht das, was ich mir erwartet und erhofft habe“, sagte er. „Es war einfach nicht gut genug.“