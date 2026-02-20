Die Kängurus ziehen zwei Trümpfe aus dem „Beutel“

Die dritthöchste Eishockey-Liga befindet sich in der mittlerweile fünften Saison. Und ebenso oft gab es dieses Duell. 2022 im Halbfinale und 2024 im Endspiel setzten sich am Ende die Kängurus durch, 2023 im Semifinale und 2025 gar schon im Viertelfinale blieben die Vorarlberger jeweils siegreich. „Geht es nach der Logik, gewinnen in dieser Saison wieder wir“, zwinkert Reinthaler. „Das würde uns natürlich gefallen.“ Am Samstag (18.30) steigt in Kapfenberg Halbfinalduell Nummer eins – über 1000 Fans werden erwartet.