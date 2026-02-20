Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kapfenberger Titeljagd

Die Kängurus ziehen zwei Trümpfe aus dem „Beutel“

Steiermark
20.02.2026 19:30
Die Kapfenberger wollen in dieser Saison wieder gegen Hohenems jubeln.
Die Kapfenberger wollen in dieser Saison wieder gegen Hohenems jubeln.(Bild: Helmut Huppmann)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Kapfenberg zog mit einem 5:2 gegen Kundl im entscheidenden Viertelfinalspiel ins Halbfinale der ÖEL ein. Dort treffen die Kängurus auf alte Bekannte: Hohenems. Im fünften Jahr der dritten Eishockey-Liga gibt es dieses Play-off-Duell bereits zum fünften Mal. Die Kängurus haben noch zwei Asse im „Beutel“.

0 Kommentare

Kapfenbergs Eishockey-Cracks treffen im Play-off der ÖEL auf Hohenems? Das ist so sicher wie das Amen im Gebet! „Egal, welche Platzierung wir im Grunddurchgang geholt haben – irgendwie geht es sich dann immer aus“, muss auch Spielertrainer Kris Reinthaler schmunzeln.

Daniel Oberkofler (li.) und Kevin Moderer sollen gegen die Vorarlberger die Kapfenberger Trümpfe ...
Daniel Oberkofler (li.) und Kevin Moderer sollen gegen die Vorarlberger die Kapfenberger Trümpfe sein.(Bild: Michael Gratzer)

Die dritthöchste Eishockey-Liga befindet sich in der mittlerweile fünften Saison. Und ebenso oft gab es dieses Duell. 2022 im Halbfinale und 2024 im Endspiel setzten sich am Ende die Kängurus durch, 2023 im Semifinale und 2025 gar schon im Viertelfinale blieben die Vorarlberger jeweils siegreich. „Geht es nach der Logik, gewinnen in dieser Saison wieder wir“, zwinkert Reinthaler. „Das würde uns natürlich gefallen.“ Am Samstag (18.30) steigt in Kapfenberg Halbfinalduell Nummer eins – über 1000 Fans werden erwartet.

Zwei Ex-Profis als Hoffnungsträger
Dass sich beide Teams gut kennen, ist keine große Überraschung. Doch Kapfenberg hat diesmal gleich zwei Trümpfe im „Beutel“: „Im Vorjahr hat uns Kevin Moderer wegen einer gebrochenen Hand gefehlt. Und auch Daniel Oberkofler könnte nach seiner Rippenverletzung sein Comeback feiern“, hofft Reinthaler. „Am Eis ist er schon gestanden. Er will noch eine Nacht drüber schlafen.“ Die zwei Ex-Profis könnten jedenfalls den Unterschied ausmachen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
20.02.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
Gewerkschaft, VSStÖ
Akademikerball: Weniger Demonstranten als erwartet
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
432.583 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
217.653 mal gelesen
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
163.883 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1732 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1489 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1341 mal kommentiert
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf