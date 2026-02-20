Die Kängurus ziehen zwei Trümpfe aus dem „Beutel“

Kapfenberg zog mit einem 5:2 gegen Kundl im entscheidenden Viertelfinalspiel ins Halbfinale der ÖEL ein. Dort treffen die Kängurus auf alte Bekannte: Hohenems. Im fünften Jahr der dritten Eishockey-Liga gibt es dieses Play-off-Duell bereits zum fünften Mal. Die Kängurus haben noch zwei Asse im „Beutel“.
Kapfenbergs Eishockey-Cracks treffen im Play-off der ÖEL auf Hohenems? Das ist so sicher wie das Amen im Gebet! „Egal, welche Platzierung wir im Grunddurchgang geholt haben – irgendwie geht es sich dann immer aus“, muss auch Spielertrainer Kris Reinthaler schmunzeln.
Die dritthöchste Eishockey-Liga befindet sich in der mittlerweile fünften Saison. Und ebenso oft gab es dieses Duell. 2022 im Halbfinale und 2024 im Endspiel setzten sich am Ende die Kängurus durch, 2023 im Semifinale und 2025 gar schon im Viertelfinale blieben die Vorarlberger jeweils siegreich. „Geht es nach der Logik, gewinnen in dieser Saison wieder wir“, zwinkert Reinthaler. „Das würde uns natürlich gefallen.“ Am Samstag (18.30) steigt in Kapfenberg Halbfinalduell Nummer eins – über 1000 Fans werden erwartet.
Zwei Ex-Profis als Hoffnungsträger
Dass sich beide Teams gut kennen, ist keine große Überraschung. Doch Kapfenberg hat diesmal gleich zwei Trümpfe im „Beutel“: „Im Vorjahr hat uns Kevin Moderer wegen einer gebrochenen Hand gefehlt. Und auch Daniel Oberkofler könnte nach seiner Rippenverletzung sein Comeback feiern“, hofft Reinthaler. „Am Eis ist er schon gestanden. Er will noch eine Nacht drüber schlafen.“ Die zwei Ex-Profis könnten jedenfalls den Unterschied ausmachen.
