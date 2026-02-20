Vorteilswelt
Blutspur am Eis

Kufe ins Gesicht! Schlimmer Sturz im Shorttrack

Olympia
20.02.2026 21:57
Kamia Sellier wird mit der Trage vom Eis gebracht.
Kamia Sellier wird mit der Trage vom Eis gebracht.(Bild: Krone KREATIV/X)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schreckliche Szenen beim Olympischen Shorttrack! Im Viertelfinale über 1500 Meter kam Kamila Sellier zu Sturz und bekam dabei die Kufe einer Konkurrentin ins Gesicht. Die heftig blutende Polin wurde behandelt und mit einer Trage vom Eis gebracht.

0 Kommentare

Was war passiert?
Sellier liegt einen Platz hinter den Aufstiegsrängen, stürzt dann aber in der Kurve – und bekommt dabei extrem unglücklich die Kufe der vor ihr laufenden Amerikanerin Kristen Santos-Griswold ins Gesicht. Sofort strömt Blut aus der klaffenden Wunde unter ihrem Auge.

Ersthelfer eilten sofort aufs Eis, schirmten die 25-jährige Polin mit weißen Planen ab. Minutenlang wird Sellier behandelt, ehe sie unter dem Applaus der Zuschauer mit einer Trage vom Eis gebracht wird. Sie gibt einem Daumen nach oben leichte Entwarnung.

Blutspur am Eis 
Mit einer Blutspur am Eis wurde der Bewerb schließlich fortgesetzt, der Lauf wiederholt, aber nur mit vier Läuferinnen. Sellier und Santos-Griswold wurden wegen Schiebens disqualifiziert.

