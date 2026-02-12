Frau attackiert – Täter von Zeugen niedergestreckt

Fünf Männer überwältigten den Grapscher

Was dann passierte, war aber offenbar nicht nur „Zivilcourage“, sondern, wie auch Richterin Danja Petschniker feststellt, „unangemessene Gewaltausübung“. Mehrere Personen wurden verletzt. Ein junger Mann erlitt einen Riss der Strecksehne, musste operiert werden – sieben Wochen Krankenstand. Wie er selbst sagt, kann die Verletzung aber auch bei dem Schlag, den er dem Rumänen versetzte, passiert sein.