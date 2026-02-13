Olympia-Vorspann ins Kreuzfeuer der Kritik geraten

Opposition reicht Anfrage an Italiens Kulturminister ein

Der Fall wird inzwischen zum Politikum. Der Partito Democratico (PD), Italiens stärkste Oppositionspartei, kündigte eine parlamentarische Anfrage an Kulturminister Alessandro Giuli an. Gefragt wird, „ob die RAI formell zur Nutzung des Bildes autorisiert wurde und ob sie im Rahmen einer solchen Genehmigung Änderungen oder Abwandlungen des Originals erlaubt hat“. Die Demokraten fordern vom Minister Aufklärung, ob alle gesetzlich vorgesehenen Verfahren eingehalten wurden, denn „die Verunstaltung ist offensichtlich, jemand hat sicher einen Fehler gemacht“.