Zauberhafte Benimmkurse mit „echten“ Prinzessinnen

Während andere nur im Fasching zur Prinzessin werden, lebt eine junge Burgenländerin ihren Traum das ganze Jahr über. Mit einem Job, der Sinn und Freude macht und Mädchen und Buben zeigt, was es wirklich bedeutet, Prinzessin zu sein. Die „Krone“ sprach mit ihr und ihrer Chefin über ihre Mission.
Christina Meidl aus Mattersburg studiert Umweltingenieurwesen an der Technischen Universität in Wien. Seit vier Monaten hat die 22-Jährige einen ganz besonderen Nebenjob. Sie schlüpft in die Rolle von Prinzessinnen – und das nicht nur jetzt im Fasching, sondern das ganze Jahr über.
„Ich habe schon früher auf Festen Kinder geschminkt und war auch als Kinderturntrainerin tätig. Deshalb habe ich mich bei einer Party- und Evententertainmentagentur in Wien beworben und wurde vom Fleck weg engagiert“, erzählt die Burgenländerin.
Eine Prinzessin für jeden Geschmack
Ihrer Chefin Nicole Ebner – die 32-Jährige ist Mutter einer vierjährigen Tochter – fiel eben gleich beim ersten Gespräch auf, dass Meidl ein gutes Gespür für Kinder hat. Seit vielen Jahren ist die HAK-Absolventin nämlich selbst in der Kinderunterhaltungsbranche tätig. Eine Zeitlang werkte sie auch für Prinzessinnenagenturen in London, die Darstellerinnen beschäftigen, die Gästen auf privaten und öffentlichen Veranstaltungen zauberhaften Besuche abstatten. Dieser märchenhafte Job gefiel Ebner so sehr, dass sie 2017 nach ihrer Rückkehr nach Österreich selbst eine Prinzessinnen-Zentrale gründete.
„Unser Repertoire an Prinzessinnenrollen ist riesig. Neben klassischen Figuren wie etwa Cinderella, Rapunzel, Schneewittchen oder Dornröschen, gibt es auch moderne Prinzessinnen-Charaktere aus Fantasy-Filmen wie die Eisschwestern Elsa und Anna, Arielle, Belle, Vaiana, Jasmin, Barbie oder die Kleine Meerjungfrau“, sagt Ebner, die mit ihrem zehnköpfigen Team Aufträge in ganz Österreich annimmt. Am häufigsten werden die Berufsprinzessinnen für Kindergeburtstage, Feste und diverse Events. Aber auch Kindergärten und Schulen statten sie auf Anfrage Besuche ab.
Selbstbewusste Kinder tragen unsichtbare Kronen
„Die Eigenschaften der Prinzessinnen sind sehr verschieden. Rapunzel ist kreativ, aufgeweckt und fröhlich, Elsa sehr elegant, königlich und zurückhaltend, Schneewittchen jung und verspielt. Was aber alle gemeinsam haben, ist die Mission, den Kindern zu vermitteln, dass es nicht nur um hübsche Kleider, Krönchen und das Glänzen im Außen geht, sondern dass wahre Schönheit und Größe von Innen kommen. Deshalb wird auf den Partys nicht nur gespielt, gelacht und getanzt, sondern auch Prinzessinnenunterricht gegeben“, erzählen Meidl und Ebner.
Eine der wichtigsten Lektionen dabei sei, dass die Kinder auf spielerische Weise lernen, liebevoll, hilfsbereit, freundlich und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Neben Herzensbildung steht Selbstfürsorge und Selbstachtung im Fokus. Dazu gehört etwa Körperpflege wie Zähneputzen und Frisieren. Aber auch tiefgründige Themen, die die Kinder im Alltag beschäftigen, werden besprochen.
„Ich war einmal bei einem Mädchen zu Gast, das unbedingt übers Sterben reden wollte, nachdem eine Pädagogin im Kindergarten verstorben war. Selbstverständlich geben wir auch solchen Gefühlen Raum. Ich habe der Kleinen und ihren Freunden erzählt, dass auch viele Prinzessinnen ihre Eltern verloren haben und. Je nachdem, was die Kinder gerade brauchen – wir gehen darauf ein“, so Ebner.
Moderne Prinzessinnen packen selbst an
Und was ist mit alten Genderklischee, wonach Prinzessinnen in einem Turm oder Schloss auf Traumprinzen warten, die auf Pferden daher galoppieren und sie retten? Ein Motiv, das durch Märchen das Frauenbild ganzer Generationen prägte? „Diese Vorstellung bedienen wir nicht. Unsere Prinzessinnen nehmen die Zügel des Lebens selbst in die Hand. Eiskönigin Elsa, die beliebteste unter allen, hat zum Beispiel gar keinen romantischen Bezug zu irgendeinem Mann. Sie löst ihre Probleme allein und zeigt, dass Liebe viele Formen annehmen kann – etwa Schwesternliebe.“
Für diese Magie ist man nie zu alt
In erster Linie zählen Kinder, vorrangig Mädchen, zum Klientel der Berufsprinzessinnen. Im Schnitt sind diese zwischen drei und elf Jahren alt. Doch hin und wieder überraschen sie auch Erwachsene. „Neulich wurde ich zum Beispiel von einem Ehemann kontaktiert, der seiner Frau zu ihrem 30. Geburtstag eine Freude bereiten wollte. Die beiden waren zuvor im Disneyland in Paris gewesen und hatten dort Rapunzel verpasst. Um die traurige Gattin wieder positiv zu stimmen, hat er mich engagiert – inklusive Krönungszeremonie. Das war echt nett!“, erzählt Ebner.
Und so läuft ein Besuch ab
Zwar studieren Christina Meidl und ihre Kolleginnen vor jedem Besuch die Buchungsformulare und erfahren so schon ein wenig über das Kind, sein Alter, die Anzahl der Gäste und besondere Wünsche. Auch Beeinträchtigungen, Allergien, schwere Verletzungen etc. sind vermerkt. Doch wie man die Kleinen emotional abholt, ergibt sich meist erst im eigenen Partyraum - oder eben zuhause, wenn die Darstellerinnen die Kinder- oder Wohnzimmer betreten. Vieles lässt sich nämlich nicht planen, sondern ergibt sich spontan, sozusagen aus dem Augenblick heraus.
„Zuerst stellen wir uns vor und gratulieren dem Geburtstagkind. Danach gibt es fürs erste Kennenlernen und Auftauen eine kleine Begrüßungsrunde, bei der sich jedes Kind vorstellen und kundtun kann, was es denn gerne macht. Danach ist Zeit für Fotos eingeplant und dann geht’s schon los mit verschiedensten Spielen, die wir dabeihaben. Neben Schatzsuchen, Krönungen und Kinderschminken ist auch viel Musik und Tanz dabei“, erklärt Meidl.
Prinzessinnen zum Angreifen
Oft sei die Neugier und Begeisterung der Kinder so groß, dass sie mit den Prinzessinnen sogar auf Tuchfühlung gehen. Da werden dann ungeniert die Paillettenkleider, Glitzerkronen und wallenden Mähnen angefasst. Viele nehmen sogar auf dem Schoß der grazilen Gestalten Platz. „Es gibt Kinder, die laufen einen zu und wollen dich gar nicht mehr loslassen. Ganz viele suchen körperliche Nähe, umarmen uns und busseln uns wie verrückt ab. Manche krabbeln sogar unter unsere Tüllröcke, weil wie wissen wollen, was wir darunter tragen“, lacht sie.
Doch es gebe auch schüchterne Kinder, die einen aus sicherer Distanz beäugten. Deshalb müsse man stets flexibel und situationsbedingt reagieren. Meidl gelingt das kinderleicht: „Mir macht mein Job unglaublich viel Spaß!“
