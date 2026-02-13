Zauberhafte Benimmkurse mit „echten“ Prinzessinnen

Prinzessinnen zum Angreifen

Oft sei die Neugier und Begeisterung der Kinder so groß, dass sie mit den Prinzessinnen sogar auf Tuchfühlung gehen. Da werden dann ungeniert die Paillettenkleider, Glitzerkronen und wallenden Mähnen angefasst. Viele nehmen sogar auf dem Schoß der grazilen Gestalten Platz. „Es gibt Kinder, die laufen einen zu und wollen dich gar nicht mehr loslassen. Ganz viele suchen körperliche Nähe, umarmen uns und busseln uns wie verrückt ab. Manche krabbeln sogar unter unsere Tüllröcke, weil wie wissen wollen, was wir darunter tragen“, lacht sie.