Pfarrer eilt Opfer zu Hilfe und wird ausgeraubt

Mit unglaublicher Brutalität wurde in St. Pölten ein Betrunkener auf offener Straße attackiert. Ein evangelischer Geistlicher eilte dem Verletzten zu Hilfe und wurde dabei selbst zum Raubopfer.
Mitten in der Hauptstadt wurde ein St. Pöltner Opfer einer unglaublichen Gewalttat. Der 47-Jährige taumelte durch die Brunngasse, als ihn ein junger Slowake angriff. Der Einheimische ging zu Boden. Statt aber von dem Mann abzulassen, malträtierte der Gewalttäter diesen mit Fußtritten gegen den Kopf.
„Der Attackierte flehte um sein Leben und wand sich vor Schmerzen“, schildert ein Augenzeuge des Überfalls, der in Raubabsicht verübt worden war. Doch der Mann hatte einen Schutzengel in Person eines evangelischen Pfarrers. Dieser wählte den Notruf und eilte dem Schwerverletzten zu Hilfe.
Sieben Jahre Gefängnis ausgefasst
Der Geistliche wurde aber selbst Opfer des Osteuropäers. Denn während er sich um den Mann kümmerte, wurde der Seelsorger bestohlen. Doch da war die Polizei schon zur Stelle und nahm den Verdächtigen fest.
Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass der Kriminelle in Österreich serienweise E-Bikes entwendet hatte. Zum Pflichtverteidiger des Täters wurde der St. Pöltner Anwalt Michael Hofbauer ernannt. Trotz der schwerwiegenden Tatumstände verteidigte dieser seinen Mandanten beherzt – sieben Jahre Haft!
