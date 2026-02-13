Vorteilswelt
Video aus Austria-Haus

Hütter wird zur DJane, Brignone zur Partykönigin

Olympia
13.02.2026 09:01
Romane Miradoli, Conny Hütter und Federica Brignone (von li. nach re.) ließen es krachen.
Romane Miradoli, Conny Hütter und Federica Brignone (von li. nach re.) ließen es krachen.
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Nach dem Olympia-Super-G wurde Conny Hütter zur DJane und Federica Brignone zur Partykönigin.

0 Kommentare

Im Austria-Haus im italienischen Cortina wurde die Nacht nach dem olympischen Super-G zur rot-weiß-roten Medaillenparty. Federica Brignone schaute zwar kurz im Italien-Haus vorbei, feierte ihren Gold-Triumph letztlich aber im Austria-Haus. Zwischen Glückwünschen von Familie und Freunden, Selfies mit Fans und Interviews mit „Krone-TV“ zeigte die Italienerin, dass sie nicht nur am Sieges-Podest ganz oben steht und tanzte kurzerhand auf dem Tisch. 

Und für die passenden Beats sorgte Bronze-Gewinnerin Conny Hütter. Gemeinsam mit DJ In-Style übernahm sie das DJ-Pult und verwandelte das Austria-Haus in eine Stimmungs-Zone.

So fieberte Stiefmama mit
Nicht vor Ort mit dabei war allerdings die Stiefmama von Conny. Peggy musste am heimischen Hof in der Steiermark die Tiere versorgen, verfolgte das Rennen aber mit Connys Fanclub am Landgut Jantscher in Kumberg.

Bis zu dem Moment, an dem die Spannung zu groß wurde und sie Trost bei ihrem Pferd suchte. Umso größer war dann die Erleichterung, als Conny die Bronze-Medaille in der Hand hielt.

Olympia
13.02.2026 09:01
