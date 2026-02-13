Hütter wird zur DJane, Brignone zur Partykönigin

Im Austria-Haus im italienischen Cortina wurde die Nacht nach dem olympischen Super-G zur rot-weiß-roten Medaillenparty. Federica Brignone schaute zwar kurz im Italien-Haus vorbei, feierte ihren Gold-Triumph letztlich aber im Austria-Haus. Zwischen Glückwünschen von Familie und Freunden, Selfies mit Fans und Interviews mit „Krone-TV“ zeigte die Italienerin, dass sie nicht nur am Sieges-Podest ganz oben steht und tanzte kurzerhand auf dem Tisch.