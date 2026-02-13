„Wut-Greißler“ wirft wegen Pfand das Handtuch

Automat für zigtausend Euro

Den Entschluss, aufzugeben, fasste er im Jahr 2024 – als er von der bevorstehenden Pfandflaschenpflicht erfuhr. „So ein Automat hätte zigtausend Euro gekostet. Oder wahlweise ein Sack, was aber schwierig wäre mit Etikettierung, Lagerung, Logistik und vor allem auch der Diebstahlsgefahr“, betont er. Geppl ist überzeugt: „Als Kleiner bist du immer der Dumme. Beim Einheben der Steuern sind sie schnell, aber wenn du dann einmal Hilfe benötigst, sind sie taub. Zum Beispiel während der Corona-Pandemie bekam ich nichts, weil ich neben dem Geschäft noch eine Tankstelle und einen kleinen Imbiss hatte.“