Polizei im Großeinsatz
Mann erstochen: Angehörige stürmten Krankenhaus
Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr vor einem Restaurant in Hamburg-Wandsbek ist ein Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben.
Die Auseinandersetzung hatte sich gegen 21.30 Uhr in und auf dem Parkplatz vor einem persischen Restaurant im Stadtteil Wandsbek ereignetund eskalierte schließlich. Ein Mann soll laut „Berliner Morgenpost“ ein Messer gezückt und zugestochen haben.
Wie die Polizei mitteilte, hatten Angehörige den lebensgefährlich Verletzten zunächst in das Krankenhaus Marienthal gebracht. Dort sei der Mann kurz darauf verstorben.
Familienmitglieder stürmten Krankenhaus
Mehrere aufgebrachte Familienangehörige hätten versucht, das Opfer aufzusuchen, störten dadurch den Krankenhausbetrieb. Angaben zufolge kam es in der Folge vor dem Spital zu einem größeren Polizeieinsatz. Eingänge mussten gesichert werden, rund 20 Streifenwägen rückten an.
Der mutmaßliche Täter soll sich mit einem Pkw auf der Flucht befinden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.