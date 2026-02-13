Hermès-Chef: Epstein war „finanzielles Raubtier“

Schloss sich Allen bei Atelierbesuch an

Laut Dumas trafen sich die beiden ein einziges Mal – und zwar im März 2013 bei einer Veranstaltung in einem Hermès-Atelier. Epstein sei nicht auf der Gästeliste gestanden, sondern habe sich einer Gruppe rund um den Filmregisseur Woody Allen angeschlossen. „Danach hat er dreimal versucht, sich mit mir zu treffen, und ich habe jedes Mal abgelehnt“, sagte der 55-jährige Manager.