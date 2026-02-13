Sollte Jet gestalten
Hermès-Chef: Epstein war „finanzielles Raubtier“
Hermès-Chef Axel Dumas ist laut eigener Aussage mehrfach von dem verstorbenen US-Finanzier Jeffrey Epstein kontaktiert worden. Er habe Treffen mit ihm aber verweigert, sagte er, und bezeichnete Epstein als „finanzielles Raubtier“.
„Ich war ein junger CEO, und wir waren mitten in der Affäre mit LVMH (französischer Luxusgüterkonzern, Anm.)“, sagte Dumas am Donnerstag. Der Sexualstraftäter habe damals bereits einen „abscheulichen Ruf“ gehabt. Aus den Akten, die das US-Justizministerium veröffentlicht hat, geht hervor, dass Epstein in den Jahren 2013 und 2014 mehrfach versuchte, Treffen mit dem Hermés-CEO zu arrangieren. Er schrieb wiederholt E-Mails an dessen Assistentin, die die Einladungen für November 2013 und Jänner 2014 ablehnte. Sie verwies auf andere Verpflichtungen und einen engen Terminkalender.
Laut den E-Mails versuchte Epstein im Jänner 2014 auch, ein Treffen zwischen Dumas und Ariane de Rothschild, Chefin der Privatbank Edmond de Rothschild, zu arrangieren. Der Finanzier bat das Unternehmen zudem, die Innenausstattung seines Privatjets zu gestalten. Auch dieser Bitte wurde nicht nachgekommen. „Spüre Axel Dumas in der Hermès-Zentrale Paris auf“, schrieb Epstein an jemanden, dessen E-Mail-Adresse in den Akten geschwärzt ist.
Schloss sich Allen bei Atelierbesuch an
Laut Dumas trafen sich die beiden ein einziges Mal – und zwar im März 2013 bei einer Veranstaltung in einem Hermès-Atelier. Epstein sei nicht auf der Gästeliste gestanden, sondern habe sich einer Gruppe rund um den Filmregisseur Woody Allen angeschlossen. „Danach hat er dreimal versucht, sich mit mir zu treffen, und ich habe jedes Mal abgelehnt“, sagte der 55-jährige Manager.
Der Multimillionär Epstein soll mehr als tausend Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und teils auch an Prominente weitergereicht haben. Bevor es zu einem zweiten Prozess kommen konnte, wurde er 2019 tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.