„All You Can Eat“-Aktion: Lokal-Kette in Konkurs

Mehr als 100 Filialen betroffen

Es führte zu einem geradezu explosionsartigen, 40-prozentigen Anstieg der Kundenzahlen. Nur dass diese viel hungriger waren, als es das „Red Lobster“-Management gedacht hatte. Die Leute blieben für Stunden, um persönliche Völlerei-Rekorde aufzustellen. Auf TikTok brüstete sich ein Mann damit, in viereinhalb Stunden 108 Garnelen geschafft zu haben. Der frühere Mehrheits-Eigentümer „Thai Union“ musste später zugeben, dass die Verluste nach nur drei Monaten 11 Millionen Dollar betragen hatten. Doch anstatt die Aktion wieder abzublasen, ließ das Management sie weiterlaufen. Mit katastrophalen Folgen. Die Kette musste Konkurs anmelden – über 100 Filialen wurden sofort geschlossen oder verkauft.