Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer

„Ein paar kleine Anpassungen“

Am Mittwoch in acht Tagen steigt der Slalom der Damen, da will Shiffrin wieder ein anderes Gesicht zeigen! „Ich habe ein paar kleine Anpassungen zu machen, um mich auf diesem Untergrund wohler zu fühlen. Ich muss jetzt einfach mehr Arbeit in das Setup stecken, weil mit meinem Slalom-Fahren bin ich ja eigentlich zufrieden – ich konnte es heute nur leider nicht zeigen“, sagte Shiffrin, die in diesem Winter sieben der acht Weltcup-Slaloms gewonnen hat.