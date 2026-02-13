Informationen nicht gegeben: Rüge für Behörde

Ein Salzburger interessierte sich für statistische Daten hinsichtlich der Kontrollen in Gastronomie-Unternehmen. Dabei wusste er auch: Mit September 2025 startete das neue Informationsfreiheitsgesetz. Damit werden Behörden verpflichtet, Bürgern per Antrag behördliche Informationen zu geben – beispielsweise zu Strafverfahren. Genau am 1. September stellte der Salzburger einen Antrag an die Bezirkshauptmannschaft in Zell am See: Mit vier Fragen wollte er zusammengefasst Informationen zu Betriebsschließungen und Hygiene-Kontrollen in Restaurants.