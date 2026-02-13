Frontal gegen Baum gekracht: 43-Jähriger tot

Olympia-Vorspann ins Kreuzfeuer der Kritik geraten
Da fehlt ja was ...
Ein schlimmer Unfall hat einem 43-jährigen Mann aus dem Bezirk Mistelbach in NÖ Donnerstagabend das Leben gekostet. Er war mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gekracht.
Der Weinviertler hatte gegen 18.30 Uhr auf der B46 in Mistelbach aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen geriet in den Straßengraben und prallte frontal gegen einen Baum.
Auf die Fahrbahn geschleudert
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw wieder auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Der Lenker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb.
