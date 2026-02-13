Vorteilswelt
Tragischer Unfall

Frontal gegen Baum gekracht: 43-Jähriger tot

Niederösterreich
13.02.2026 09:59
(Bild: P. Huber)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein schlimmer Unfall hat einem 43-jährigen Mann aus dem Bezirk Mistelbach in NÖ Donnerstagabend das Leben gekostet. Er war mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gekracht.

0 Kommentare

Der Weinviertler hatte gegen 18.30 Uhr auf der B46 in Mistelbach aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen geriet in den Straßengraben und prallte frontal gegen einen Baum.

Auf die Fahrbahn geschleudert
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw wieder auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Der Lenker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb.

Niederösterreich
13.02.2026 09:59
