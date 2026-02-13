Vorteilswelt
Nun muss Wunder her

Barcelona-Debakel: „Gigantischer Fehler“ von Flick

Fußball International
13.02.2026 10:02
Hansi Flick (3. von li.) ging mit dem FC Barcelona in Madrid unter.
Hansi Flick (3. von li.) ging mit dem FC Barcelona in Madrid unter.(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach einer denkwürdigen 0:4-Klatsche gegen Atletico Madrid steht nicht nur die Mannschaft des FC Barcelona, sondern auch Trainer Hansi Flick heftig in der Kritik.

Die spanische Presse kannte nach dem Debakel im Semifinal-Hinspiel am Donnerstag und dem drohenden Aus für den Titelverteidiger im Pokalwettbewerb Copa del Rey keine Gnade. Von einem „Barca, das nicht wiederzuerkennen war“, schrieb „Mundo Deportivo“.

„Die Mannschaft von Hansi Flick zeigte eine katastrophale erste Halbzeit gegen Atletico Madrid und nur ein Wunder kann sie noch ins Pokalfinale bringen“, hieß es bei „Sport“. Der FC Barcelona sei „vernichtend geschlagen worden“, befand „El Pais“.

Wirbel um Personalentscheidung
Flick wurde indes von der Sportzeitung „As“ für eine Personalentscheidung hart gerügt. „Ein gigantischer Fehler“, betont die Zeitung. Flick hatte Marc Casado von Beginn an gebracht.

Kurz nach dem 3:0 für Atletico in der 33. Minute nahm er den mit Gelb verwarnten 22-Jährigen wieder vom Platz und brachte dafür Torjäger Robert Lewandowski. Am Ende gab es dennoch eine 0:4-Demütigung.

