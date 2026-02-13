Barcelona-Debakel: „Gigantischer Fehler“ von Flick

Nach einer denkwürdigen 0:4-Klatsche gegen Atletico Madrid steht nicht nur die Mannschaft des FC Barcelona, sondern auch Trainer Hansi Flick heftig in der Kritik.
Die spanische Presse kannte nach dem Debakel im Semifinal-Hinspiel am Donnerstag und dem drohenden Aus für den Titelverteidiger im Pokalwettbewerb Copa del Rey keine Gnade. Von einem „Barca, das nicht wiederzuerkennen war“, schrieb „Mundo Deportivo“.
„Die Mannschaft von Hansi Flick zeigte eine katastrophale erste Halbzeit gegen Atletico Madrid und nur ein Wunder kann sie noch ins Pokalfinale bringen“, hieß es bei „Sport“. Der FC Barcelona sei „vernichtend geschlagen worden“, befand „El Pais“.
Wirbel um Personalentscheidung
Flick wurde indes von der Sportzeitung „As“ für eine Personalentscheidung hart gerügt. „Ein gigantischer Fehler“, betont die Zeitung. Flick hatte Marc Casado von Beginn an gebracht.
Kurz nach dem 3:0 für Atletico in der 33. Minute nahm er den mit Gelb verwarnten 22-Jährigen wieder vom Platz und brachte dafür Torjäger Robert Lewandowski. Am Ende gab es dennoch eine 0:4-Demütigung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.