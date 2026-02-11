Kitzbühel unter Schock: „Sie liebte ihren Sohn!“

„Es ist eine große Tragödie, die uns sehr belastet“, sagt Stadtchef Winkler in einer ersten Reaktion gegenüber der „Krone“. Die Auffindung der Leichen von Mutter und Sohn lässt in der Gamsstadt niemanden kalt und selbst hart gesottene Kriminalisten erschaudern. Die Hintergründe sind noch völlig unklar, das Motiv ist ein Rätsel – die Obduktionen der beiden Toten waren am Mittwochvormittag an der Innsbrucker Gerichtsmedizin im Gange.