Kitzbühel unter Schock: „Sie liebte ihren Sohn!“

Wie konnte es nur so weit kommen? Im weltbekannten Nobelskiort Kitzbühel und weit darüber hinaus herrscht Fassungslosigkeit. Eine Mutter (48) tötete mutmaßlich ihren fünf Jahre alten Sohn und nahm sich dann selbst das Leben. Die „Krone“ sprach mit Bürgermeister Klaus Winkler, der etwas Einblick in das Leben der Frau und seine eigene Gefühlswelt gibt.
„Es ist eine große Tragödie, die uns sehr belastet“, sagt Stadtchef Winkler in einer ersten Reaktion gegenüber der „Krone“. Die Auffindung der Leichen von Mutter und Sohn lässt in der Gamsstadt niemanden kalt und selbst hart gesottene Kriminalisten erschaudern. Die Hintergründe sind noch völlig unklar, das Motiv ist ein Rätsel – die Obduktionen der beiden Toten waren am Mittwochvormittag an der Innsbrucker Gerichtsmedizin im Gange.
„War damals hilfsbereit und fleißig“
Wer war aber die Frau, die zunächst ihren Sohn und dann sich selbst getötet haben soll? „Sie war vor längerer Zeit in der Stadtverwaltung beschäftigt und war immer eine sehr hilfsbereite und fleißige Mitarbeiterin. Sie hat sich dann aber für einen anderen Berufsweg entschieden“, schildert BM Winkler.
Aus ihrem Umfeld haben wir erfahren, dass sie ihren Sohn überaus liebte.
Bürgermeister Klaus Winkler
Im öffentlichen Leben sei die 48-Jährige nicht in Erscheinung getreten, sie dürfte also nicht in Vereinen aktiv gewesen sein. „Aus ihrem Umfeld haben wir erfahren, dass sie ihren Sohn überaus liebte“, so der Bürgermeister.
„Erinnerungen an Fünffachmord“
Die Frau habe mit ihrem Sohn in einem Siedlungsgebiet unweit des Bahnhofes gelebt. Was genau sich in der Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses abgespielt hatte, wird jetzt von den Ermittlern des Landeskriminalamtes Tirol versucht, zu rekonstruieren. Spuren wurden gesichert, in den kommenden Tagen wird das Umfeld befragt.
„Dieses Ereignis ist einzigartig in der Stadt“, ringt Winkler um Worte. „Wenn man Mitbürger auf so tragische Art verliert, kommt natürlich der Fünffachmord im Oktober 2019 in Erinnerung.“ Damals hatte ein junger Einheimischer seine 19-jährige ehemalige Lebensgefährtin, deren Eltern (Vater, 59, und Mutter, 51), ihren Bruder (23) und einen Freund (24) der 19-Jährigen im Haus der Familie erschossen.
