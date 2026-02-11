Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie in Gamsstadt

Kitzbühel unter Schock: „Sie liebte ihren Sohn!“

Tirol
11.02.2026 11:20
Porträt von Hubert Rauth
Porträt von Claus Meinert
Von Hubert Rauth und Claus Meinert

Wie konnte es nur so weit kommen? Im weltbekannten Nobelskiort Kitzbühel und weit darüber hinaus herrscht Fassungslosigkeit. Eine Mutter (48) tötete mutmaßlich ihren fünf Jahre alten Sohn und nahm sich dann selbst das Leben. Die „Krone“ sprach mit Bürgermeister Klaus Winkler, der etwas Einblick in das Leben der Frau und seine eigene Gefühlswelt gibt.

0 Kommentare

„Es ist eine große Tragödie, die uns sehr belastet“, sagt Stadtchef Winkler in einer ersten Reaktion gegenüber der „Krone“. Die Auffindung der Leichen von Mutter und Sohn lässt in der Gamsstadt niemanden kalt und selbst hart gesottene Kriminalisten erschaudern. Die Hintergründe sind noch völlig unklar, das Motiv ist ein Rätsel – die Obduktionen der beiden Toten waren am Mittwochvormittag an der Innsbrucker Gerichtsmedizin im Gange.

„War damals hilfsbereit und fleißig“
Wer war aber die Frau, die zunächst ihren Sohn und dann sich selbst getötet haben soll? „Sie war vor längerer Zeit in der Stadtverwaltung beschäftigt und war immer eine sehr hilfsbereite und fleißige Mitarbeiterin. Sie hat sich dann aber für einen anderen Berufsweg entschieden“, schildert BM Winkler.

Zitat Icon

Aus ihrem Umfeld haben wir erfahren, dass sie ihren Sohn überaus liebte.

Bürgermeister Klaus Winkler

Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler: „Eine große Tragödie, die uns sehr belastet.“
Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler: „Eine große Tragödie, die uns sehr belastet.“(Bild: stockadobe.com,Stadtamt Kitzbühel, Krone KREATIV)

Im öffentlichen Leben sei die 48-Jährige nicht in Erscheinung getreten, sie dürfte also nicht in Vereinen aktiv gewesen sein. „Aus ihrem Umfeld haben wir erfahren, dass sie ihren Sohn überaus liebte“, so der Bürgermeister.

„Erinnerungen an Fünffachmord“
Die Frau habe mit ihrem Sohn in einem Siedlungsgebiet unweit des Bahnhofes gelebt. Was genau sich in der Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses abgespielt hatte, wird jetzt von den Ermittlern des Landeskriminalamtes Tirol versucht, zu rekonstruieren. Spuren wurden gesichert, in den kommenden Tagen wird das Umfeld befragt.

Lesen Sie auch:
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Bub (5) lag am Boden
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
10.02.2026
Mutter und Kind tot
Tragödie in Kitz: Rätsel um Motiv, heute Obduktion
11.02.2026
Einstimmiges Urteil
Fünffachmord in Kitzbühel: Lebenslange Haft!
12.08.2020

„Dieses Ereignis ist einzigartig in der Stadt“, ringt Winkler um Worte. „Wenn man Mitbürger auf so tragische Art verliert, kommt natürlich der Fünffachmord im Oktober 2019 in Erinnerung.“ Damals hatte ein junger Einheimischer seine 19-jährige ehemalige Lebensgefährtin, deren Eltern (Vater, 59, und Mutter, 51), ihren Bruder (23) und einen Freund (24) der 19-Jährigen im Haus der Familie erschossen.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kitzbühel
MutterBürgermeister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.339 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
199.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
186.055 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
971 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
740 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
707 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf