„Neue Verteilung“

USA übergeben zwei NATO-Kommandoposten an Europäer

Außenpolitik
10.02.2026 10:57
Das Militärbündnis NATO plant eine Umstrukturierung.
Das Militärbündnis NATO plant eine Umstrukturierung.(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA übergeben zwei wichtige regionale Kommandoposten bei der NATO an europäische Staaten. Im Gegenzug werden sie das Kommando über die Seestreitkräfte mit Sitz in Großbritannien übernehmen. „Das ist ein gutes Zeichen für die praktische Verlagerung der Aufgaben“, hieß es seitens Diplomatinnen und Diplomaten.

Die Umstrukturierungen werden vermutlich mehrere Monate dauern. Die Vereinigten Staaten übergeben die Leitung des Kommandos in Neapel an Italien und die Führung des Kommandos in Norfolk (US-Bundesstaat Virginia) an Großbritannien. „Die Verbündeten haben sich auf eine neue Verteilung der Verantwortlichkeiten für höhere Offiziere innerhalb der NATO-Kommandostruktur geeinigt, in der die europäischen Verbündeten (...) eine prominentere Rolle im militärischen Kommando des Bündnisses spielen werden“, sagte ein NATO-Vertreter.

Die Vereinigten Staaten wollen ihre Truppenpräsenz in Europa möglicherweise überhaupt senken und sich auf andere Länder wie China konzentrieren. Sie spielen aber weiterhin eine zentrale Rolle, da die wichtigsten NATO-Kommandos in den Bereichen Luft, Land und See sowie der Posten des Oberbefehlshabers der alliierten Streitkräfte in Europa bei den USA verbleiben.

Lesen Sie auch:
Gute Laune in Den Haag
Milliarden für Waffen
NATO verabschiedet historische Aufrüstungsquote
25.06.2025
„Wende durch Trump“
NATO-Beitritt: So positionieren sich die Parteien
07.03.2025

„Lehnen NATO nicht ab“
Zuletzt drohte der Streit um Trumps Ansprüche auf die Insel Grönland zeitweise, das Militärbündnis zu spalten. Man dränge Europa nur zu mehr Engagement, sagte der US-Botschafter Matthew Whitaker. „Wir versuchen, die NATO zu stärken, nicht sie aufzulösen oder abzulehnen.“ Die europäischen Staaten haben aufgrund des Kriegs in der Ukraine ihren jeweiligen Verteidigungshaushalt deutlich erhöht. Die Verbündeten verpflichteten sich im vergangenen Jahr zu Verteidigungsausgaben in der Höhe von insgesamt fünf Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung.

