USA übergeben zwei NATO-Kommandoposten an Europäer

Die USA übergeben zwei wichtige regionale Kommandoposten bei der NATO an europäische Staaten. Im Gegenzug werden sie das Kommando über die Seestreitkräfte mit Sitz in Großbritannien übernehmen. „Das ist ein gutes Zeichen für die praktische Verlagerung der Aufgaben“, hieß es seitens Diplomatinnen und Diplomaten.
Die Umstrukturierungen werden vermutlich mehrere Monate dauern. Die Vereinigten Staaten übergeben die Leitung des Kommandos in Neapel an Italien und die Führung des Kommandos in Norfolk (US-Bundesstaat Virginia) an Großbritannien. „Die Verbündeten haben sich auf eine neue Verteilung der Verantwortlichkeiten für höhere Offiziere innerhalb der NATO-Kommandostruktur geeinigt, in der die europäischen Verbündeten (...) eine prominentere Rolle im militärischen Kommando des Bündnisses spielen werden“, sagte ein NATO-Vertreter.
Die Vereinigten Staaten wollen ihre Truppenpräsenz in Europa möglicherweise überhaupt senken und sich auf andere Länder wie China konzentrieren. Sie spielen aber weiterhin eine zentrale Rolle, da die wichtigsten NATO-Kommandos in den Bereichen Luft, Land und See sowie der Posten des Oberbefehlshabers der alliierten Streitkräfte in Europa bei den USA verbleiben.
„Lehnen NATO nicht ab“
Zuletzt drohte der Streit um Trumps Ansprüche auf die Insel Grönland zeitweise, das Militärbündnis zu spalten. Man dränge Europa nur zu mehr Engagement, sagte der US-Botschafter Matthew Whitaker. „Wir versuchen, die NATO zu stärken, nicht sie aufzulösen oder abzulehnen.“ Die europäischen Staaten haben aufgrund des Kriegs in der Ukraine ihren jeweiligen Verteidigungshaushalt deutlich erhöht. Die Verbündeten verpflichteten sich im vergangenen Jahr zu Verteidigungsausgaben in der Höhe von insgesamt fünf Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.