USA übergeben zwei NATO-Kommandoposten an Europäer

„Lehnen NATO nicht ab“

Zuletzt drohte der Streit um Trumps Ansprüche auf die Insel Grönland zeitweise, das Militärbündnis zu spalten. Man dränge Europa nur zu mehr Engagement, sagte der US-Botschafter Matthew Whitaker. „Wir versuchen, die NATO zu stärken, nicht sie aufzulösen oder abzulehnen.“ Die europäischen Staaten haben aufgrund des Kriegs in der Ukraine ihren jeweiligen Verteidigungshaushalt deutlich erhöht. Die Verbündeten verpflichteten sich im vergangenen Jahr zu Verteidigungsausgaben in der Höhe von insgesamt fünf Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung.