NATO-Beitritt: So positionieren sich die Parteien

NEOS fordern Debatte über Neutralität

Stürgkh forderte eine Debatte über die Neutralität. „Die Angriffe, die wir von Russland haben, sind natürlich weniger spürbar als eine Bombe, die einschlägt, aber die Desinformation ist in Österreich genauso angekommen wie anderswo auch“, so Stürgkh. „Wir sind in einem hybriden Krieg“, so Mandl. Ziel dieser Angriffe sei es, die EU zu spalten.