Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großeinsatz in Tirol

Plötzlich Atemprobleme: McDonald‘s evakuiert!

Tirol
06.02.2026 16:01
Das Fastfood-Lokal in Völs wurde geräumt.
Das Fastfood-Lokal in Völs wurde geräumt.(Bild: zeitungsfoto.at/Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Großeinsatz am Freitagnachmittag in Völs bei Innsbruck: Der McDonald‘s musste evakuiert werden. Mehrere Gäste und Mitarbeiter hatten offenbar plötzlich über Atemprobleme geklagt. Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten an. Die Ursache ist noch ein Rätsel.

0 Kommentare

Gegen 13.30 Uhr hätten plötzlich mehrere Gäste und Mitarbeiter des Fastfood-Lokals über „Atemwegsreizungen“ geklagt, wie eine Sprecherin der Polizei auf „Krone“-Nachfrage erklärte.

Großaufgebot von Einsatzkräften
Ein paar Minuten später wurde der McDonald‘s sicherheitshalber evakuiert. Mehrere Polizeistreifen, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Völs und zahlreiche Rettungskräfte rückten an.

Auch Rettung und Notarzt waren vor Ort.
Auch Rettung und Notarzt waren vor Ort.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)

Polizei berichtet von 33 Betroffenen
Laut ersten Informationen habe es 33 Betroffene mit Atembeschwerden gegeben. Bei allen hätten sich die Symptome verbessert, sobald sie im Freien waren. Eine weitere medizinische Versorgung sei nicht nötig gewesen – somit musste auch niemand ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ursache derzeit noch ein Rätsel
Die Hintergründe bzw. die Ursachen, die die Atemwegsreizungen ausgelöst hatten, sind aktuell noch nicht bekannt. Ermittlungen dazu laufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
86.531 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
85.547 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
85.427 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf