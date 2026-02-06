Plötzlich Atemprobleme: McDonald‘s evakuiert!

Großeinsatz am Freitagnachmittag in Völs bei Innsbruck: Der McDonald‘s musste evakuiert werden. Mehrere Gäste und Mitarbeiter hatten offenbar plötzlich über Atemprobleme geklagt. Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten an. Die Ursache ist noch ein Rätsel.
Gegen 13.30 Uhr hätten plötzlich mehrere Gäste und Mitarbeiter des Fastfood-Lokals über „Atemwegsreizungen“ geklagt, wie eine Sprecherin der Polizei auf „Krone“-Nachfrage erklärte.
Großaufgebot von Einsatzkräften
Ein paar Minuten später wurde der McDonald‘s sicherheitshalber evakuiert. Mehrere Polizeistreifen, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Völs und zahlreiche Rettungskräfte rückten an.
Polizei berichtet von 33 Betroffenen
Laut ersten Informationen habe es 33 Betroffene mit Atembeschwerden gegeben. Bei allen hätten sich die Symptome verbessert, sobald sie im Freien waren. Eine weitere medizinische Versorgung sei nicht nötig gewesen – somit musste auch niemand ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ursache derzeit noch ein Rätsel
Die Hintergründe bzw. die Ursachen, die die Atemwegsreizungen ausgelöst hatten, sind aktuell noch nicht bekannt. Ermittlungen dazu laufen.
