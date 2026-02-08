Atemprobleme in McDonald‘s: Täter mit Dose am Werk

Sprühstoß als Ursache

Am Sonntagabend herrschte Klarheit über den Vorfall. „Als Ursache konnte anhand der Auswertung der Videoüberwachung festgestellt werden, dass ein unbekannter männlicher Täter aus einer faustgroßen Sprühdose einen Sprühstoß in eine Lebensmittelverpackung abgegeben hat“, so die Polizei. Der Mann sei in Begleitung einer Dame und eines Mädchens gewesen, nach der Abgabe des Sprühstoßes verließen alle drei Personen fluchtartig das Restaurant.