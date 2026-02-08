Atemprobleme in McDonald‘s: Täter mit Dose am Werk

Komplett evakuiert werden musste der McDonald's in Völs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Freitag, wie die „Krone“ berichtet. Nun herrscht Klarheit, warum die 33 Personen plötzlich Atemprobleme hatten. Offenbar steckte ein rund 40 Jahre alter Täter dahinter.
Zu dem Einsatz war es am Freitag gegen 13.30 Uhr gekommen. Mehrere Gäste und das Personal klagten plötzlich über Atemwegsreizungen. Umgehend wurde das Fast-Food-Restaurant evakuiert. Mehrere Polizeistreifen, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Völs und zahlreiche Rettungskräfte standen im Einsatz.
Bei allen 33 Betroffenen verbesserten sich die Symptome, sobald sie im Freien waren. Rätselraten herrschte im Anschluss über den Grund. Sowohl Messungen der Feuerwehr in der Umgebungsluft als auch eine Nachsuche durch Gefahrstoff-Experten der Polizei verliefen negativ.
Sprühstoß als Ursache
Am Sonntagabend herrschte Klarheit über den Vorfall. „Als Ursache konnte anhand der Auswertung der Videoüberwachung festgestellt werden, dass ein unbekannter männlicher Täter aus einer faustgroßen Sprühdose einen Sprühstoß in eine Lebensmittelverpackung abgegeben hat“, so die Polizei. Der Mann sei in Begleitung einer Dame und eines Mädchens gewesen, nach der Abgabe des Sprühstoßes verließen alle drei Personen fluchtartig das Restaurant.
Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu dem unbekannten Trio. Diese nimmt die Dienststelle in Kematen an unter der Nummer 059133/7115-100 entgegen.
