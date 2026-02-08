Vorteilswelt
Ursache steht fest

Atemprobleme in McDonald‘s: Täter mit Dose am Werk

Tirol
08.02.2026 17:29
Am Freitag kam es zu dem Einsatz in Völs.
Am Freitag kam es zu dem Einsatz in Völs.(Bild: zeitungsfoto.at/Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Komplett evakuiert werden musste der McDonald's in Völs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Freitag, wie die „Krone“ berichtet. Nun herrscht Klarheit, warum die 33 Personen plötzlich Atemprobleme hatten. Offenbar steckte ein rund 40 Jahre alter Täter dahinter.

Zu dem Einsatz war es am Freitag gegen 13.30 Uhr gekommen. Mehrere Gäste und das Personal klagten plötzlich über Atemwegsreizungen. Umgehend wurde das Fast-Food-Restaurant evakuiert. Mehrere Polizeistreifen, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Völs und zahlreiche Rettungskräfte standen im Einsatz. 

Bei allen 33 Betroffenen verbesserten sich die Symptome, sobald sie im Freien waren. Rätselraten herrschte im Anschluss über den Grund. Sowohl Messungen der Feuerwehr in der Umgebungsluft als auch eine Nachsuche durch Gefahrstoff-Experten der Polizei verliefen negativ.

Täterbeschreibung der Polizei

  • Männliche Person: ca. 35-45 Jahre alt, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, schwarzer Kinnbart, schwarze Brille, grau/braune Schildkappe, blaue Jacke, graue Hose
  • Weibliche Begleitperson: ca. 35-45 Jahre alt, kräftige Statur, blonde lange Haare (linksseitiger Zopf), schwarze Steppjacke, schwarze Hose, schwarzer Rucksack, schwarz/weiße Turnschuhe
  • Mädchen: ca. 5-6 Jahre alt

Sprühstoß als Ursache
Am Sonntagabend herrschte Klarheit über den Vorfall. „Als Ursache konnte anhand der Auswertung der Videoüberwachung festgestellt werden, dass ein  unbekannter männlicher Täter aus einer faustgroßen Sprühdose einen Sprühstoß in eine Lebensmittelverpackung abgegeben hat“, so die Polizei. Der Mann sei in Begleitung einer Dame und eines Mädchens gewesen, nach der Abgabe des Sprühstoßes verließen alle drei Personen fluchtartig das Restaurant.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu dem unbekannten Trio. Diese nimmt die Dienststelle in Kematen an unter der Nummer 059133/7115-100 entgegen.

Tirol

