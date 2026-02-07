Porno-Mafia verkauft Sex-Clips aus Hotelzimmern

Vom Konsumenten zum Opfer

„Eric (Name geändert) war nicht länger nur Konsument der chinesischen Spionagekamera-Pornoindustrie, sondern ein Opfer“, erklärt die Investigativjournalistin Wanqing Zhang im BBC-Artikel zu dem Fall, der zu einer umfassenden Recherche führte. Das Material werde dann Großteil über Kanäle im Online-Dienst Telegram verbreitet und kann gegen Bezahlung angesehen werden. Es soll Hunderte Kameras in Hotelzimmern geben – teilweise werden die Videos auch live übertragen.