Rekordstrafe für Porno-Betreiber in Großbritannien

Die britische Medienaufsicht Ofcom hat gegen den Betreiber von Pornowebsites AVS Group eine Strafe von einer Million Pfund (rund 1,14 Millionen Euro) wegen mangelhafter Alterskontrollen zum Schutz von Kindern verhängt. Dies teilte die Behörde am Donnerstag mit. Es ist die höchste Strafe, die im Rahmen des neuen Gesetzes zur Online-Sicherheit verhängt wurde.