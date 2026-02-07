Wirbel um Querfeld: „Darüber müssen wir reden!“

Trainer zählt ihn an

Auch Trainer Steffen Baumgart zählt seinen Schützling an. „Am Ende geht der Ball rein, aber er ist auch nicht gut geschossen. Das ist nicht Leos Art, dieses Ausgucken. Aber wenn wir uns über Tore beschweren, dann hört es auf. Wenn er so weiter schießt, schießt er aber nicht mehr viele, das kann ich auch sagen“, kündigt er an.