Sorge wächst
Iran-Krise: „Alle Signale deuten auf US-Angriff“
Nach dem brutalen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen die Massenproteste wächst international die Sorge vor einem militärischen Konflikt. Warnungen diplomatischer Vertretungen, der teilweise Abzug von US-Militärpersonal aus dem Nahen Osten und eine zwischenzeitliche Sperrung des iranischen Luftraums schürten Befürchtungen, US-Präsident Donald Trump könnte seine Drohungen wahr machen.
Bei den Protesten kommt es laut internationalen Organisationen und Medien zu einer der brutalsten Niederschlagungen seit Jahren. Es gibt Berichte von Tausenden Menschen, die bereits vom Regime getötet wurden. Trump hatte deswegen mit einem Militärschlag gedroht.
„Alle Signale deuten darauf hin, dass ein US-Angriff unmittelbar bevorsteht“, sagte ein westlicher Militärvertreter. Der Iran warnte laut Berichten Nachbarländer wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei, dass US-Stützpunkte auf deren Gebieten angegriffen würden, sollte Washington den Iran attackieren.
Bilder der Proteste:
Luftraum gesperrt
Die zeitweise Sperrung des iranischen Luftraums verstärkte die Unruhe, zumal die Gefahr von Fehlabschüssen ziviler Maschinen besteht. Mehrere Fluglinien umflogen daraufhin die Region, Staaten wie Italien und Polen riefen ihre Bürger zur Ausreise auf.
Proteste im Iran
Im Iran gab es in den vergangenen zwei Wochen massive Proteste gegen die Führung der seit 1979 bestehenden islamischen Republik. Die Behörden gingen brutal gegen die Demonstrierenden vor. Mehr als 10.000 Menschen wurden demnach im Zuge der Massenproteste festgenommen.
Hinrichtungen ausgesetzt
US-Präsident Donald Trump zeigte sich zuletzt abwartender, nachdem der iranische Außenminister Abbas Araqchi Hinrichtungen durch Erhängen von Demonstranten ausgesetzt hatte. Trump hatte zuvor mit einer scharfen Reaktion gedroht, falls Teheran wie angekündigt Demonstranten hinrichten lässt.
Hohe Opferzahlen
Menschenrechtsorganisationen im Ausland dokumentieren trotz Internetsperren so gut wie möglich das Ausmaß der Gewalt. Die Gruppe Iran Human Rights (IHRNGO) bezifferte die Zahl der getöteten Demonstranten auf 3428. Die tatsächliche Zahl könne deutlich höher liegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.