Florianijünger mussten nach Unfall Milch umfüllen

Mehrere Personen verletzt

Das talwärtsfahrende Auto krachte daraufhin frontal gegen den Landbus, mehrere Personen wurden durch den Crash verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An Pkw und Landbus entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Aufprall wurde zudem der Milchbehälter, den der Pickup geladen hatte, verschoben und drohte von der Ladefläche zu kippen. Deshalb musste die Milch umgefüllt werden. Der Unfallverursacher informierte seine Familie, die daraufhin mit Ersatz-Milchkannen anrückte.