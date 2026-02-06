Vorteilswelt
Frontalkollision

Florianijünger mussten nach Unfall Milch umfüllen

Vorarlberg
06.02.2026 13:20
Milch-Aktion der anderen Art in Raggal.
Milch-Aktion der anderen Art in Raggal.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Eher ungewöhnliche Tätigkeiten mussten Vorarlberger Feuerwehrleute am Freitagmorgen bei einem Unfalleinsatz erledigen: Ein Pickup hatte frische Milch geladen. Nach einem Unfall drohte diese, auszulaufen. Die Florianis sprangen ein.

0 Kommentare

Der Crash ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der Raggaler Straße zwischen Ludesch und Raggal. Der Fahrer eines landwirtschaftlich genutzten Pickups beschloss, bergwärts einen Landbus zu überholen.

Der Lenker schätzte wohl die Distanzen falsch ein, jedenfalls schaffte er es nicht mehr rechtzeitig, von der Gegenfahrbahn wieder auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Auf der Gegenrichtung näherte sich ein Pkw, der den Pickup noch an der Hinterachse touchierte.

Der Sachschaden bei Bus und Pkw war enorm.
Der Sachschaden bei Bus und Pkw war enorm.(Bild: Mathis Fotografie)

Mehrere Personen verletzt
Das talwärtsfahrende Auto krachte daraufhin frontal gegen den Landbus, mehrere Personen wurden durch den Crash verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An Pkw und Landbus entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Aufprall wurde zudem der Milchbehälter, den der Pickup geladen hatte, verschoben und drohte von der Ladefläche zu kippen. Deshalb musste die Milch umgefüllt werden. Der Unfallverursacher informierte seine Familie, die daraufhin mit Ersatz-Milchkannen anrückte.

Auch der Notarzt war vor Ort.
Auch der Notarzt war vor Ort.(Bild: Mathis Fotografie)

Ersatz-Kannen organisiert
Während ein Feuerwehrmann auf der Ladefläche für Gegengewicht sorgte, damit der Kanister nicht umstürzte, füllten seine Kameraden die Milch um. Der Verkehr wurde von den Florianis während der Aufräumarbeiten an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

