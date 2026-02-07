Der neue Saalach-Shuttle kommt ab Herbst

Michael Lackner, Bürgermeister in St. Martin bei Lofer, sitzt schon mal Probe bei der neu errichteten Bushaltestelle. Auf den neuen Bus muss er aber noch eine Zeit lang warten. Denn: Erst in ein paar Monaten, voraussichtlich ab Herbst 2026, wird ein neues Mikro-Öffi zwischen den Saalachtaler Gemeinden verkehren – auf Bestellung via App. „Wir brauchen es bedarfsorientiert, wie es in einigen Gemeinden, zum Beispiel in Leogang, schon läuft.“ Zwei Busse sind schon bestellt, die Kosten von 500.000 Euro für das neue öffentliche Verkehrsmittel werden zu 40 Prozent von der Region finanziert. Erst im Dezember wurden die zwei neuen Haltestellen eröffnet – dank Förderungen von Verkehrsverbund und Land. Beide werden bereits von der nach wie vor stark frequentierten Buslinie 260 regelmäßig angefahren.