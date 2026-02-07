Vorteilswelt
Krone-Gemeindeserie

Der neue Saalach-Shuttle kommt ab Herbst

Salzburg
07.02.2026 17:00
Bürgermeister Michael Lackner (ÖVP) wartet schon bei der neuen Haltestelle
Bürgermeister Michael Lackner (ÖVP) wartet schon bei der neuen Haltestelle
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Ein neues Mikro-Öffi wird ab dem Herbst im Saalachtal von Ort zu Ort tingeln, verrät der Ortschef von St. Martin, Michael Lackner. Und ein neuer Orden belebte den Wallfahrtsort und die heuer 325 Jahre alte Wallfahrtskirche in Maria Kirchenthal.

0 Kommentare

Michael Lackner, Bürgermeister in St. Martin bei Lofer, sitzt schon mal Probe bei der neu errichteten Bushaltestelle. Auf den neuen Bus muss er aber noch eine Zeit lang warten. Denn: Erst in ein paar Monaten, voraussichtlich ab Herbst 2026, wird ein neues Mikro-Öffi zwischen den Saalachtaler Gemeinden verkehren – auf Bestellung via App. „Wir brauchen es bedarfsorientiert, wie es in einigen Gemeinden, zum Beispiel in Leogang, schon läuft.“ Zwei Busse sind schon bestellt, die Kosten von 500.000 Euro für das neue öffentliche Verkehrsmittel werden zu 40 Prozent von der Region finanziert. Erst im Dezember wurden die zwei neuen Haltestellen eröffnet – dank Förderungen von Verkehrsverbund und Land. Beide werden bereits von der nach wie vor stark frequentierten Buslinie 260 regelmäßig angefahren.

Ortschef Michael Lackner beim „Krone“-Besuch in seinem Büro.
Ortschef Michael Lackner beim „Krone"-Besuch in seinem Büro.
Neben dem Öffi-Ausbau seien vor allem die Pflichtaufgaben zu machen, erzählt Lackner im „Krone“-Gespräch: „Es hilft ungemein, wenn es keinen Investitionsstau gibt. Das abgelaufene Jahr ist glücklicherweise doch besser gelaufen als erwartet. Wir konnten relativ ausgeglichen budgetieren.“ Auch wenn man bereits auf Rücklagen zurückgreifen musste, sei man hier in einer glücklichen Lage, so Lackner: „Gerade auch weil wir mit unseren Nachbargemeinden so stark zusammenarbeiten.“ In puncto Wasser, Kanal und Straßen müssen ohnehin Arbeiten gemacht werden, um ein Wachstum der klein- und mittelgroßen Betriebe weiterhin zu ermöglichen.

(Bild: Kerstin Jönsson)

Für die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit im Ort – dem Wallfahrtsort Maria Kirchenthal – steht heuer ein besonderes Jubiläumsjahr an: 325 Jahre. Im Jahre 1701 wurde die Fischer von Erlach-Kirche geweiht. Kürzlich übernahm ein neuer Orden den Betrieb, berichtet Lackner: Durch die Übernahme des Ordens „Oase des Friedens“ mit Medjugorje-Bezug sei der Zulauf größer geworden. 

Salzburg

