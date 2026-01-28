Bürgermeister: „Es geht nur miteinander“

Seniorenheim ist derzeit ohne finanziellen Abgang

„Es geht nur miteinander, und alle müssen ihr Packerl tragen. Auch das Land kann sich nicht raushalten“, sagt der Ortschef. Auch beim Seniorenwohnheim stehen Investitionen an. „Dann haben wir leider wieder Abgänge“, erklärt Wagner. Das Haus ist im Besitz der Gemeinde und zurzeit voll ausgelastet. Daher gibt es im Moment auch keine finanziellen Abgänge. „Das ändert sich klarerweise mit den Investitionen“, so Wagner. Die Stimmung im Haus sei hervorragend. Für den Bürgermeister ist dabei das Arbeitsumfeld ein entscheidender Faktor.