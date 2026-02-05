Filialleiterin griff im Autoverleih in die Kassa

„Ich habe mit den fehlenden Beträgen nichts zu tun“, beteuerte die Angeklagte nun in Innsbruck vor Gericht. Der Tresor sei tagsüber stets offen gewesen, theoretisch hätte jeder zugreifen können. Zeuginnen berichteten jedoch, die 33-Jährige habe ein „neues Verfahren“ eingeführt: Die Mitarbeiterinnen sollten die Kasse nicht mehr kontrollieren, sondern nur noch bestätigen, dass alles stimme. „Wir haben ihr vertraut – und wurden bitter enttäuscht“, sagten sie.