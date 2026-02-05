ÖVP: Zwischen Stelzer und Achleitner knirscht es

Achleitner bei Airport die Show gestohlen

So etwa am Mittwoch in Mondsee, wo der LH beim Konzern BWT (Best Water Technology) einen wirtschaftspolitischen Ausblick auf 2026 gab. Er spricht von einem Schlankmacherprogramm bei Gesetzen und Vorschriften, um die Deregulierung konsequent fortzusetzen. Stelzer sagte vor Journalisten und Parteifreunden: „Als industrielle Speerspitze Österreichs wollen wir aus unserer Stärke einen echten Vorteil machen: mehr Investitionen nach Oberösterreich holen, unsere Betriebe stärken und damit Arbeitsplätze sowie unseren Wohlstand langfristig absichern.“ Beim Besuch und Rundgang bei BWT in Mondsee, wo es ein Treffen mit Chef Andreas Weißenbacher gab, war der Wirtschaftslandesrat nicht dabei.