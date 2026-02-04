Dreier-Kollision auf der Skipiste, einer flüchtete

Schwere Skiunfälle sind in Tirol leider weiter an der Tagesordnung: In Biberwier (Bezirk Reutte) waren gleich drei Skifahrer in eine Kollision verwickelt, einer fuhr einfach davon. In Scheffau (Bezirk Kufstein) werden nach einer fatalen Kollision nun Zeugen gesucht.
Am Mittwoch gegen 13 Uhr fuhr ein Einheimischer (72) im Skigebiet Lermoos-Grubigstein auf der Piste 8 (Almabfahrt Lermoos) in Richtung Tal. Rund 100 Meter oberhalb der Talstation des Sessellifts „Gamsjet“ kam es zu einer Kollision mit einem bis dato unbekannten Schifahrer.
Aufgestanden und weitergefahren
Durch den Zusammenprall wurde der 72-Jährige in die Luft katapultiert, woraufhin er mit einem 68-jährigen Deutschen kollidierte. Alle drei Skifahrer kamen dadurch zu Sturz. Der derzeit noch unbekannte Schifahrer stand in weiterer Folge auf und setzte seine Fahrt in Richtung Tal fort, ohne sich um die weiteren Beteiligten zu kümmern.
Der 68-Jährige und der 72-Jährige mussten mit erheblichen Verletzungen durch die Pistenrettung abtransportiert werden. Nach Abschluss der Ermittlungen ergeht ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck.
Nach weiterer Kollision nun Zeugen gesucht
Bereits am Montag fuhr ein 39-jähriger Deutscher in der Skiwelt Wider Kaiser-Brixental im Gemeindegebiet von Scheffau auf der blauen Piste 99 talwärts. Gegen 10.35 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Piste 99 mit der Abfahrt der Liftstation Tanzboden zu einer Kollision zwischen dem 39-Jährigen und einem 69-jährigen Deutschen.
Zwei Hubschrauber im Einsatz
Beide Beteiligten erlitten durch den Zusammenprall schwere Verletzungen und mussten durch die Pistenrettungsdienste Scheffau und Ellmau mittels den Notarzthubschraubern Heli 3 und Christophorus 4 in das Bezirkskrankenhaus St Johann in Tirol geflogen werden. Zeugen des Unfalls werden ersucht sich bei der Polizei in Söll zu melden.
