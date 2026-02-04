Dreier-Kollision auf der Skipiste, einer flüchtete

Aufgestanden und weitergefahren

Durch den Zusammenprall wurde der 72-Jährige in die Luft katapultiert, woraufhin er mit einem 68-jährigen Deutschen kollidierte. Alle drei Skifahrer kamen dadurch zu Sturz. Der derzeit noch unbekannte Schifahrer stand in weiterer Folge auf und setzte seine Fahrt in Richtung Tal fort, ohne sich um die weiteren Beteiligten zu kümmern.