Brutalo-Duo verprügelt Fan von Austria Salzburg

Der Vorfall liegt bereits geraume Zeit zurück, ist aber immer noch ungeklärt – nun geht die Polizei in die Offensive: Zwei unbekannte Fußballfans sollen am 18. Oktober 2025 beim Gastspiel der Salzburger Austria bei Admira/Wacker einen Salzburg-Fan im Auswärtssektor schwer verletzt haben.
Nach einer schweren Körperverletzung im Fußballstadion Maria Enzersdorf hat die Polizei am Mittwoch Bilder eines Verdächtigen veröffentlicht. Beim Match Admira Wacker gegen Austria Salzburg am 18. Oktober des Vorjahres sollen zwei bisher Unbekannte auf der Gästetribüne einen Fan bedrängt haben. Als ein Mann helfen wollte, soll das Duo diesem kurz vor 21.30 Uhr unter anderem durch Schläge schwere Blessuren zugefügt haben.
Zu dem Vorfall kam es in der zweiten Fußball-Liga während des Jubiläumsspiels zum 120-jährigen Bestehen des Klubs Admira Wacker. Die Bilder wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt veröffentlicht. Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf (Tel.: 059133-3339) erbeten.
