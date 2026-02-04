Mutter gestand: Sohn (11) mit Messer getötet

Die 39-Jährige hatte am Tag der Tat selbst den Notruf gewählt und das Rote Kreuz verständigt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war ihr Sohn aber bereits tot. Als mutmaßliche Tatwaffen wurden mehrere Messer in der Wohnung der Frau sichergestellt. Der Bub war bereits am Freitag nicht mehr in der Schule erschienen.