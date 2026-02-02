Vorteilswelt
Warten auf Vernehmung

Bub (11) getötet: Obduktionsergebnis liegt vor

Steiermark
02.02.2026 10:41
Die tatverdächtige Mutter wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht.
Die tatverdächtige Mutter wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht.(Bild: Stockner Eva)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Im grausamen Fall jenes Elfjährigen, der in der Vorwoche in Leoben getötet wurde, liegt nun das Obduktionsergebnis vor. Die Mutter sitzt mittlerweile in der Justizanstalt der obersteirischen Stadt, vernehmungsfähig ist sie bisher nicht.

Das Ergebnis der Obduktion bestätigt, was von Anfang an angenommen wurde: Der elfjährige Samuel starb aufgrund der schweren Stich- und Schnittverletzungen. Bereits am Freitag hatten die Beamten am Tatort mehrere Messer als mutmaßliche Tatwaffen sichergestellt.

Zahlreiche Gerüchte
Über den Tathergang und vor allem die Motivation kursieren zahlreiche Gerüchte. Mutter Michaela S. sei in einem „völligen psychischen Ausnahmezustand“ gewesen, in der Justizanstalt, in die sie am Sonntag nach einer Operation im Krankenhaus überstellt wurde, habe sie gemeint, der Bub sei „vom Teufel besessen“ gewesen.

Körperlich sei die Frau mittlerweile stabil, hieß es am Montag von der Landespolizeidirektion. Ihr mentaler Zustand lasse aber weiterhin keine förmliche Vernehmung zum konkreten Tatgeschehen zu. Nun muss ärztlich geklärt werden, wann die 39-Jährige in der Verfassung für eine offizielle polizeiliche Befragung ist.

Steiermark

