Bub (11) getötet: Obduktionsergebnis liegt vor

Zahlreiche Gerüchte

Über den Tathergang und vor allem die Motivation kursieren zahlreiche Gerüchte. Mutter Michaela S. sei in einem „völligen psychischen Ausnahmezustand“ gewesen, in der Justizanstalt, in die sie am Sonntag nach einer Operation im Krankenhaus überstellt wurde, habe sie gemeint, der Bub sei „vom Teufel besessen“ gewesen.