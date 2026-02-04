Verwöhnen erlaubt: Was eine gute Oma ausmacht

„Wir werden bespuckt, gekratzt und geschlagen“
Pflegekraft am Wort:
Mal ist es zu wenig, dann wieder zu viel: Wie viel Oma ist eigentlich noch „erlaubt“? Über Nähe und Grenzen haben wir mit Psychotherapeutin Marianne Kunz gesprochen. Ihre Botschaft: Großmütter sollen nicht eingreifen, sondern die Familie bereichern – mit Freude, Respekt und einer Hand voll Süßem.
„Ich hab’ mir vorgenommen, nix mehr zu sagen!“, ruft meine Schwiegermama und eilt zur Tür hinaus – gerade rechtzeitig, bevor das Chaos im Wohnzimmer eskaliert. „Gut reagiert!“, denke ich anerkennend. Wobei: Ein bisschen Hilfe wäre jetzt auch nicht schlecht.
