Verwöhnen erlaubt: Was eine gute Oma ausmacht

Mal ist es zu wenig, dann wieder zu viel: Wie viel Oma ist eigentlich noch „erlaubt“? Über Nähe und Grenzen haben wir mit Psychotherapeutin Marianne Kunz gesprochen. Ihre Botschaft: Großmütter sollen nicht eingreifen, sondern die Familie bereichern – mit Freude, Respekt und einer Hand voll Süßem.