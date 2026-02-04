„Knochen hält!“ Beierl eine Woche nach OP im Bob

Auch bei Olympia 2018 mit Schraube im Fuß am Start

Da die Schwellung weggegangen war, konnte Beierl den Fuß am Mittwoch erstmals mit einem Tape eng fixieren. Dieses schnitt sie nach dem Training vom Fuß, auf der frischen Wunde klebt ein Pflaster. Am Donnerstag kommt die Naht raus, dann dürfe sie für Schnelligkeitsübungen ins Wasser, erzählte sie. „Ans Bewegen gewöhnen, denn es ist schon ein bisschen schwierig.“ Die Therapie wird in der Heimat gemacht und vor den offiziellen Trainings wieder nach Cortina angereist.