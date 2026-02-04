Nacht am Reumannplatz endet für Opfer in Wachkoma

Keine DNA-Spuren auf Schuhen

Auch der Verteidiger des 33-Jährigen sieht die Sache anders: Sein Mandant habe das Opfer zuvor nie gekannt, zudem seien keine DNA-Spuren auf dessen Schuhen gefunden worden. Zwar habe dessen Ehefrau die Schuhe gereinigt – weil er in Hundekot getreten war -, doch laut Verteidigung hätten trotzdem Spuren gesichert werden müssen.