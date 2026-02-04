Kehrtwende: Rom verteidigt jetzt US-Migrantenjäger

Vance und Rubio am Freitag in Mailand

Die ICE-Agenten seien lediglich für Analyse- und Informationsaustausch mit den italienischen Behörden im Einsatz, wie dies bereits in über 50 Ländern praktiziert werde, argumentierte der Innenminister. An der Eröffnung der Olympischen Winterspiele im Mailänder San-Siro-Stadion nehmen am Freitag auch US-Vizepräsident James Vance und US-Außenminister Marco Rubio teil.