Nach Protesten

Kehrtwende: Rom verteidigt jetzt US-Migrantenjäger

Außenpolitik
04.02.2026 16:45
ICE-Beamte in Minneapolis
ICE-Beamte in Minneapolis(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach massiven Protesten gegen die Anwesenheit von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina hat sich nun auch die italienische Regierung in Rom in die Debatte eingeschaltet. Innenminister Matteo Piantedosi schlägt dabei überraschenderweise sehr sanfte Töne an. 

Die Präsenz der ICE-Beamten hatte politische Kontroversen ausgelöst, vor dem Hintergrund landesweiter Proteste in den USA nach tödlichen Schüssen in Minneapolis. Doch die italienische Regierung wies am Mittwoch Kritik an der Anwesenheit von ICE-Beamten bei den am Freitag beginnenden Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo als unbegründet zurück.

ICE-Beamte: Keine operativen Polizeiaufgaben in Italien
In einer Erklärung vor der Abgeordnetenkammer in Rom betonte der italienische Innenminister Matteo Piantedosi, dass die ICE-Agenten keine operativen Polizeiaufgaben in Italien übernehmen würden. „Sicherheit und öffentliche Ordnung werden ausschließlich von unseren eigenen Polizeikräften gewährleistet“, sagte Piantedosi. 

Vance und Rubio am Freitag in Mailand
Die ICE-Agenten seien lediglich für Analyse- und Informationsaustausch mit den italienischen Behörden im Einsatz, wie dies bereits in über 50 Ländern praktiziert werde, argumentierte der Innenminister. An der Eröffnung der Olympischen Winterspiele im Mailänder San-Siro-Stadion nehmen am Freitag auch US-Vizepräsident James Vance und US-Außenminister Marco Rubio teil.

US-Vizepräsident James Vance
US-Vizepräsident James Vance(Bild: AFP/OLIVER CONTRERAS)

Piantedosi bezeichnete die Olympischen Winterspiele als Chance, das Image Italiens zu stärken und die internationale Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit zu fördern. Er verwies zudem auf frühere Kooperationen, etwa den Einsatz italienischer Polizisten bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, ohne dass es Kritik gegeben habe.

Lesen Sie auch:
Vor Olympia-Beginn
Trillerpfeifen-Protest gegen ICE-Beamte in Mailand
31.01.2026
ICE-Agenten in Italien
„Verstörend, Olympia muss Ort des Friedens sein!“
27.01.2026
„Miliz, die tötet“
Italiens Angst vor US-Migrantenjägern bei Olympia
27.01.2026

6000 Polizeikräfte im Einsatz
Der Sicherheitsplan für die Olympischen Winterspiele in Mailand Cortina (6. bis 22. Februar) sieht den Einsatz von 6000 Polizeikräften vor, darunter Spezialisten wie Sprengstoffexperten, Hundestaffeln, Scharfschützen und Antiterror-Einheiten. Für die Sicherheitsmaßnahmen wurden 30 Millionen Euro für 2025 und 114 Millionen Euro für 2026 bereitgestellt, erklärte der Innenminister.

Polit-Wirbel im Ländle
LH Wallner platzt der Kragen: Grüne „abgewatscht“
