Streit um Party-Lärm führte zu Messerstichen

Streit artete in blutige Attacke aus

Am Abend vor der Bluttat hatte der 23-Jährige lautstark gefeiert. Da das Kind des 21-Jährigen krank im Bett lag, bat er die Feiernden um Ruhe. Am nächsten Tag, als die beiden Ukrainer betrunken aufeinandertrafen, gerieten sie aufgrund des Lärm-Vorfalls in einen handfesten Streit, der die Messerattacke ausgelöst hatte. Einen Mordversuch verneinten die Geschworenen.