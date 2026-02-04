Streit um Party-Lärm führte zu Messerstichen

Zwei Ukrainer gerieten im Oktober 2025 in einer Flüchtlingsunterkunft im Lungauer Tamsweg in einen blutigen Streit. Zwei Messerstiche führten zu einer Anklage wegen versuchten Mordes.
Versuchter Mord lautete der Vorwurf beim Prozess am Mittwoch im Salzburger Landesgericht: Ein ukrainischer Flüchtling (21) fügte einem Landsmann (23) Messerstiche zu – in den Bauch und Rücken. Doch eine Tötungsabsicht bestritt der Angeklagte: „Ich wollte ihn nicht töten, sondern nur verletzen.“ Die Bluttat passierte im Oktober 2025 in einer Flüchtlingsunterkunft in Tamsweg. Täter und Opfer lebten dort.
Streit artete in blutige Attacke aus
Am Abend vor der Bluttat hatte der 23-Jährige lautstark gefeiert. Da das Kind des 21-Jährigen krank im Bett lag, bat er die Feiernden um Ruhe. Am nächsten Tag, als die beiden Ukrainer betrunken aufeinandertrafen, gerieten sie aufgrund des Lärm-Vorfalls in einen handfesten Streit, der die Messerattacke ausgelöst hatte. Einen Mordversuch verneinten die Geschworenen.
Letztlich wurde der Ukrainer wegen absichtlich schwerer Körperverletzung zu drei Jahren teilbedingter Haft, ein Jahr davon unbedingt, verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.